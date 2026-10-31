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Denizli'de 'kimliğiniz olay yerinde bulundu' tuzağı! Yaşlılardan 4,4 milyon liralık ziynet ve para alan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

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Denizli'de 'kimliğiniz olay yerinde bulundu' tuzağı! Yaşlılardan 4,4 milyon liralık ziynet ve para alan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
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Denizli'nin Bekilli, Çardak ve Buldan ilçelerinde yaşlıları telefonla arayıp kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtan şüpheliler, 'İlçenizde cinayet işlendi, kimliğiniz olay yerinde bulundu' yalanıyla ziynet eşyalarını teslim aldı. Jandarma, yaklaşık 4,4 milyon liralık para ve ziynet eşyasıyla 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı; ele geçirilenler sahiplerine iade edildi.

  • Denizli'de kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı vatandaşları "kimliğiniz olay yerinde bulundu" yalanıyla yaklaşık 4.400.000 TL dolandırdı.
  • JASAT ve ilçe jandarma ekipleri, Bekilli, Çardak ve Buldan ilçelerinde gerçekleşen olaylara ilişkin 7 şüpheliyi ziynet eşyalarıyla birlikte suçüstü yakaladı.
  • Ele geçirilen nakit para ve ziynet eşyaları eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi; şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp yaklaşık 4.400.000 TL dolandıran 7 şüpheliyi, ele geçirdikleri ziynet eşyalarıyla birlikte suçüstü yakaladı.

KİMLİĞİNİZ OLAY YERİNDE BULUNDU YALANI

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, son bir ay içerisinde Bekilli, Çardak ve Buldan ilçelerinde ikamet eden yaşlı vatandaşlar hedef alındı. Kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurlara "İlçenizde hırsızlık olayı meydana gelmiş ve cinayet işlenmiş, kimliğiniz olay yerinde bulunmuş, zarar görmemeniz için eve jandarma personeli göndereceğim, ziynet eşyalarını ona teslim edin" yalanıyla baskı kurarak vatandaşları dolandırdı ve kamu güvenini kötüye kullandı.

ALTINLARLA BİRLİKTE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bu tespitler üzerine Çal, Çardak ve Buldan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde harekete geçen Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, detaylı ve ısrarlı bir çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren 7 şüpheliyi mağdurlardan aldıkları ziynet eşyalarının tamamıyla birlikte kaçmalarına fırsat vermeden yakaladı. Ele geçirilen nakit para ve ziynet eşyaları eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlara çıkarıldı.

JANDARMADAN 112 UYARISI

Yetkililer, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşmaları durumunda arayan şahıslara itibar etmeyerek derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarının olası mağduriyetlerin önlenmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde suç ve suçlulukla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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