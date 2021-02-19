Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aslen nereli, kaç yaşında?
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Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aslen nereli, kaç yaşında?

19.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:40
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aslen nereli, kaç yaşında?

2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu aslen nereli, kaç yaşında? HDP milletvekili Gergerlioğlu biyografisi

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz. Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, görevi ne?

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 Kasım 1965 yılında Isparta'nın Karaağaç ilçesinde doğdu. Gergerlioğludoktor, insan hakları aktivisti, yazar, gazeteci ve siyasetçidir. Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi

Gergerlioğlu, ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra, lise eğitimini Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Iğdır ve Bursa'da çeşitli sağlık ocaklarında çalıştıktan sonra 1995 yılında TUS sınavını kazanarak, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanında uzmanlık eğitimine başladı. 5 yıllık eğitimden sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapmaya başladı.

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