Ömer düştü, Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın beş yıllık küslüğü bitti!

Boşandıktan sonra birbirlerinin yüzüne bile bakmayan ve haklarında söylemediklerini bırakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı!

Boşandıktan sonra birbirlerinin yüzüne bile bakmayan ve haklarında söylemediklerini bırakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Barışmalarına neden eden olay ise oğulları Ömer'in tatilde geçirdiği küçük kaza. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme Ilıca'da tuttuğu sezonluk evde kalan İbrahim Kutluay, Ömer'in geçirdiği kaza sonrası ilk iş, eski eşini aradı.

İLK KEZ BULUŞTULAR

Büyük panik yaşayan Demet Şener, çocuklarının bir an önce İstanbul'a dönmesini istedi. İzmir'de yapılan müdahalenin ardından çocuklarıyla İstanbul'a dönen İbrahim Kutluay, Şener'e bilgi verdikten sonra bir de yemeğe davet etti! Beş yıllık aradan sonra ailecek yedikleri yemekte, İstinye Park'taki Zuma'da ilk kez karşı karşıya gelen eski eşler, oğullarının sağlığı için tüm kızgınlıklarını kenara bıraktı.

ÖMER'İN DURUMU İYİ

Bisiklete binen ablası İrem'in peşinden koşarken düşen ve kafasına dikiş atılan Ömer'in durumunun iyi olduğunu ve dikişlerinin bugün alınacağını öğrendim. Bu arada eski eşlerin barıştan sonra keyiflerinin yerinde olduğu da gelen duyumlar arasında! Belli ki üzerlerinden bir yük kalktı, ne diyelim, hadi hayırlısı…

Sürpriz doğum günü

Alpin Albayrak'tan eşi Hikmet Albayrak'a, 36'ncı yaş gününde sürpriz parti… Yoğun iş gününde yeni yaşını kutlamak için hiçbir plan yapmayan Hikmet Albayrak'a en büyük kutlamayı eşi ve çocukları yaptı!

Alpin Albayrak'ın pasta sürpriziyle şaşıran genç işadamı, mumları oğulları Kaan ve Kerim ile birlikte üfledi. Bu mutlu günde Hikmet Albayrak'ı, Alpin Albayrak'ın ailesi Nezih-Berrak Barut ve İbrahim Barut da yalnız bırakmadı.

İklim krizine dikkat çekiyor

Cemiyetin ünlü ismi Kıvılcım Pınar Kocabıyık tarafından kurulan 'Yuvam Dünya' derneği, iklim krizi hakkında yazılan yabancı yayınlara daha kolay ulaşabilmek için kitaplık kurdu.

Yeni İnsan Yayınevi işbirliğiyle oluşturulan kitaplıkta, iklim krizi ve hayvan hakları gibi konular üzerine kitaplar Türkçeye kazandırılacak. Dernek, ilk olarak Berners-Lee tarafından yazılan 'How Bad Are Bananas?' adlı kitabı Türkçe'ye çevirdi.

Yangınzedeler için proje başlattı

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlar sonucu evini, işini, okulunu, geçim kaynaklarını kaybedenlere umut olabilecek yeni bir proje başlıyor.

Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası tarafından başlatılan 'Bir Destek, Bir Yuva' projesiyle, afetten etkilenenlerin yaşam koşullarının yeniden kurulması ve geçim kaynaklarının sağlanması amaçlanıyor. Bilgi almak için aradığım Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Pek çok köylü, üretici bu afetin doğal bir sonucu olarak geçim kaynaklarını kaybetti. Bu projeyle evini, yurdunu kaybeden insanların ve hayvanların barınma imkanlarını yeniden tesis etmek ve geçim kaynaklarını yeniden oluşturmalarına destek olmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Hürriyet