Ömer Çelik, Dr. Tahir Ateş'e Destek İstedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Bodrum'da Dr. Tahir Ateş'e destek istedi.

Muğla'daki bazı ziyaret ve seçim çalışmalarının ardından Bodrum'a gelen Ömer Çelik OASİS alışveriş merkezindeki bazı esnafları ziyaret etti. Çelik'e, Muğla AK Parti Milletvekili Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Op.Dr.Tahir Ateş, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP İlçe Başkanı Ömer Varan, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları ve partililer eşlik etti.

Ömer Çelik ve beraberindekiler daha sonra Nurol Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe katıldı. STK temsilcileri ve partililerin katıldığı toplantıda ilk olarak konuşan Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Op.Dr.Tahir Ateş, 31 Mart günü Bodrum'un kaderinin değişeceğini söyledi. Ateş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün az bir yağmur yağdı ve bazı sokaklarımızda yine istenmedik manzaralar ortaya çıktı. Adeta 1970'lerin 80'lerin Bodrum'u haline geldik. Yani Zeki Müren çıksa gelse ve Bodrum'a şöyle bir baksa yabancılık çekmez yani 80'lerden bu yana değişen hiç bir şey yok. Bizler turizm destinasyonlarımızı genişletelim termal tesislerimizi hizmete açalım, Bodrum'un turizm gelirini arttıralım diyoruz, diyoruz ama gittiğimiz yerlerde fosseptik, çukur, çamur, çöp. CHP'ni klasik 3 Ç'si, çukur, çamur ve çöp. Bodrum bu kaderi hak ediyor mu? Yok. 31 Martta İnşallah Bodrum'u bu üçlüden kurtarmaya kararlıyız" dedi.

Bodrum'a 20 yıldır hiçbir hizmet yapılmadığını belirten Dr. Ateş; "İstanbul'a harcanan para kadar Bodrum tanıtımına da harcanıyor ama maalesef buraya bir gelen bir daha gelmiyor ve Bodrum artık git gide yaşanılmaz bir yer haline geliyor. Gittiğim yerde vatandaşlar bana, 'Doktor Bey, kanalizasyon kokusuna alıştık artık bari çöplerimizi zamanında alsınlar' diyorlar düşünebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Bodrum'daki kira fiyatlarında su fiyatlarına kadar birçok konuda derlendirmelerde bulunan Dr. Tahir Ateş, Bodrum'un Türkiye'nin incisi olduğunu ama kötü yönetilmeyi hak etmediğini, 31 Martta her şeyin değişeceğini söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Muğla Milletvekili Yavuz Demir ise bir an önce Bodrum'un ve Muğla'nın emin ellere teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediye başkanlarını eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi; "Bodrum bu toprakların, memleketin incisi olmuş bir yer. Bütün dünyanın gözdesi, Türkiye'nin gözdesi bir yer. Bodrum'un bu Allah vergisi güzelliklerini maalesef belediye eliyle sellerle, felaketlerle, insanların kaliteli bir hayat sürmesiyle orantılı olmayan işlerle yıllardır karartmış durumda buradaki belediye başkanlığı. Biraz önce belediye başkanımız, milletvekilimizle birlikte bu AVM'deki işyerlerini gezerken bir vatandaşımız dedi ki; 'Bunları düzeltin'. Ben kendisine düzeltileceğini ve Tahir başkanın seçilmesi gerektiğini söyleyince o sırada bizde hiç olmayan bir şeyi yaptığımızı düşünmüş acaba partizanlık mı yapıyorlar diye bir soru sordu. Yani kazanmasanız hizmet etmeyecek misiniz? Ben de kedisine dedim ki şimdiye kadar burada belediyeler bizim değildi fakat merkezi bütçeden, Muğla'dan Bodrum'a gönderilen bütçelere bakın olağanüstü bütçeler bunlar. Muğla'ya verilen önemin göstergesi Bodrum'a verilen önemin göstergesi inanılmaz şekilde merkezi hükümetimiz buraya Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden itibaren ister belediye bizden olsun ister olmasın, her türlü yatırım yapılmıştır. Her türlü ihtiyacı karşılanmıştır ama tabi bugünün dünyası demokrasinin ve hizmetin yerelden parlatıldığı bir dünya. Yani siz merkezi hükümetten ne kadar ilgi gösterirseniz gösterin Muğla'ya ve Bodrum'a eğer orada yerel ve vizyoner bir belediye başkanı yoksa, bulunduğu yerden ileriye götürmek gibi kaygısı ve projeleri yoksa, maalesef o yer yerinde saymaya devam ediyor ve geriye gitmeye devam ediyor. Bodrum açısından böyle bir şey söz konusu" dedi.

Ömer Çelik Bodrum'un tanıtılmasına büyük önem verdiklerini belirttiği konuşmasının devamında; "Bodrum bugün belki tek başına Türkiye'nin tüm turizm gelirini elde edebilecek şehrimiz. Bundan sonra da esasından Bodrum'a daha çok turist gelmesi değil, daha çok paralı turist gelmesine uğraşılması gerekir. Buraya daha çok imkan gelmesine uğraşılması gerekir. Bodrum dünyanın yükünü çeken bir yer değil tam tersine dünyaya yaşam veren bir yer olması gerekir. Şimdi benim Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığım dönemde de Bodrum'un tanıtılmasına Türkiye'nin tanıtılmasına ne kadar önem verilirse, İstanbul'un tanıtılmasına ne kadar önem verilirse, Antalya'nın tanıtılmasına nasıl ayrı önem verilirse Bodrum'un tanıtılmasına da ayrı önem verilir. Fakat siz istediğiniz kadar bütçe hazırlayın, istediğiniz kadar bütçe koyun, burayı istediğiniz kadar tanıtın, buradaki sel görüntüleri dünyaya yayıldığı andan itibaren bir belediye başkanın vizyonsuzluğunun bedelini bütün Bodrum halkı öder, bütün Türkiye öder" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA