Ölümünün 6. yılında Ali İsmail Korkmaz kimdir?

Taksim Gezi Parkı protestoları, bundan altı sene önce başlamış ve tüm illerde çeşitli eylemlerle destek görmüştü. Eskişehir'de yapılan bu eylemlere üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz da katıldı. Bu eylemler sırasında Ali İsmail Korkmaz saldırıya uğradı. Bu darp sonrasında Ali İsmail Korkmaz beyin kanaması geçirdi. 20 saat sonra gibi yapılan geç müdahele ile 19 yaşındaki üniversite öğrencisi komaya girdi. Ali İsmail'in yaşam savaşı 38 gün sürdü. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün 6. yılı. Çeşitli etkinliklerle anılacak Ali İsmail Korkmaz kimdir? Nasıl öldü? Davası sonuçlandı mı?

ALİ İSMAİL KORKMAZ KİMDİR?

Ali İsmail Korkmaz, 18 Mart 1994'de Hatay'da doğdu. İlk öğrenimini Ekinci Nevzat Ceylan İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra Antakya Hüseyin Özbuğday Lisesi'nde orta öğrenimine başladı. Liseden mezun olup Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü kazandı.

Ali İsmail Korkmaz, çevresinde doğa, insan ve hayvan sevgisiyle dolu bir genç olarak tanınırdı. Bu özellikleri Ali İsmail'i Taksim Gezi Parkı olayları karşısında sessiz bıraktırmadı. Ağaçların kesilmesine karşı başlayan protestolara destek amacıyla Eskişehir'de yapılan Gezi Direnişi eylemlerine katıldı. Bu eylemleri bastırma sırasında Ali İsmail, eli sopalı kişilerce birden çok defa olmak üzere darp edildi.

Ali İsmail, darp edildikten sonra gittiği hastanede tedavi göremedi. Kendisine ilk tıbbi müdahaleyi ancak 20 saat sonra yapıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç üniversite öğrencisi, bunun sonucunda 38 gün boyunca komada kaldı. 10 Temmuz 2013'de ise Ali, hayatını kaybetti. Bunun ardından Ali İsmail'in ölümü Eskişehir'de protesto edildi ve heykeli dikildi.

MAHKEME SONUCU

19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ile ilgili olarak 5'i tutuklu 8 sanık hakkında "suç kastıyla kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. 21 Ocak 2015 tarihinde görülen davada; Mevlüt Saldoğan 'kasten ölüme sebebiyet vermek' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası geleceğine etkisi göz önüne alınarak 10 yıl 10 aya indirilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanık polis Yalçın Akbulut 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, aynı gerekçeyle, 10 yıl hapisle birlikte tutuklamasına karar verilerek ceza evine gönderildi. Fırıncılar İsmail, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever yaralama suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Cezaları suç yardım düzeyinde kaldığı için 3 yıl 4 aya indirildi. Diğer polis memurları Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin, delil yetersizliğinden beraat ettiler.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nı, Eskişehir'de 2 Haziran 2013 günü Gezi protestoları sırasında, polis ve sivillerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 57 bin 180 lirası manevi, 650 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 707 bin 180 lira tazminat ödemeye mahkum etti.

ALİ İSMAİL KORKMAZ'IN BIRAKTIĞI MİRAS

Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi sonrasında başta Hatay olmak üzere birçok şehirde protesto eylemleri yapıldı. Eskişehir'de heykeli dikilen Ali İsmail için Fenerbahçe taraftarı adına bir marş düzenledi ve bir çok maçta bu marşı söylediler.

Kadıköy Belediyesi tarafından Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak'ta bulunan eski bir otopark alanı, parka dönüştürülerek Ali İsmail Korkmaz'ın adı verildi.

1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi örgütlenmesi tarafından Niğde Kemerhisar'da Ali İsmail Korkmaz Hatıra Ormanı yapıldı.

Hatay Samandağ Belediyesi tarafından ilçe girişinde bulunan bir köprüye Ali İsmail Korkmaz adı verildi.

Korkmaz ailesi, kurdukları Ali İsmail Korkmaz Vakfı ile öğrenciye, yaşlılara, doğaya, hayvanlara, sanatçıya, esnafa ulaşan etkinlikler yaptı ve öğrencilere burs sağladı.