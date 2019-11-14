14.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:13

'Ölüm Kadın Meselesi' oyunuyla kadına şiddeti anlattılar

Oyunun yazarı Nurşen Alıcıer:

"Biraz hüzünlü, acı, seyirciler etkileniyor ama bunu da yapmak zorundaydık"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sahnelenen 'Ölüm Kadın Meselesi' adlı oyun ile kadına şiddet anlatıldı. Kadınların maruz olayların konu edinildiği oyun büyük ilgi gördü.

Nurşen Alıcıer'in yazdığı Erhal Koltuk'un yönettiği 'Ölüm Kadın Meselesi' adlı oyun Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyuna Türkiye Tiyatrolar Birliği Başkanı Zafer Gecegörür'ün yanı sıra çok sayıda izleyici büyük ilgi gösterdi. Oyunun yönetmeni Erhal Koltuk, "Klasik bir söz var ya sahnenin tozunu yutan bırakamaz diye. Başlayış o başlayış. Üniversite yıllarından sonra yönetmenlik yapmaya başladım. Çeşitli dernekler, kuruluşlar adı altında tiyatro yapmaya başladık. Sonunda kendi derneğimizi kuralım dedik. Başkanımız Fuat Kayabalı önderliğinde derneğimizi kurduk. 2016 yılında faaliyete geçti. Dernek kişiliği aldık. O günden sonra Zonguldak Sanat Tiyatrosu adı altında çeşitli oyunlar çıkartıyoruz. Her sezon en az 3 oyun çıkardık. Bu sezon sosyal içerikli konulara dokunuyoruz. Örneğin geçen sezon oyunumuzda çocuk gelinlerin dramını anlattık. Can acıtıcı bir oyundu. Çeşitli turnelere çıktık. Ankara, Samsun'da oynadık. Bu sezon konumuz kadın. Kadına şiddet, kadına taciz, çocuk, çocuğa şiddet. Temamız kadın. Oyunumuzun adı 'Ölüm Kadın Meselesi.' Kadının toplumumuzdaki yeri, kadına nasıl bakıldığı, kadının ne derece saygı gördüğü yada görmediği bütün bunlar işleniyor. Bunu seyircimize aktaracağız" diye konuştu.

Zonguldak Sanat Derneği Başkanı Fuat Kayabalı da "Zonguldak'ta sanatseverleri tiyatroyla buluşturma amacındayız. Toplumsal duyarlılığı olan oyunları tercih ediyoruz. Kadın, çocuk şiddetini dramını bu oyunda sergileyeceğiz" diye konuştu.

"Amacımız kadına şiddet konusunda toplumu bilinçlendirmek"

2010 yılında yazdığı oyunun daha önce yurtdışı da olmak üzere beş kez sergilendiğini aktaran Nurşen Alıcıer, "Oyunu 2010 yılında yazdım. Bu beşinci sahne alışı. Başka yönetmenler, başka oyuncular oynadı. Umarım burada da güzel tepkiler alırız. Amacımız kadına şiddete, cinayetlere dur demek. Toplumu bu konuda bilinçlendirmek. Umarım oyun amacına ulaşır. Tek isteğim bu. Bu oyuncuları ilk defa izleyeceğim. Heyecanlıyım. Umarım herşey güzel olur. İlgi var. Oyun daha önce Berlin'de de oynandı. Biraz hüzünlü, biraz acı, seyirciler biraz etkileniyor ama bunu da yapmak zorundaydık. Ciğere işlesin ki insanlar o acıyı hissetsin. Dışarıda böyle bir şeyi gördükleri zaman savunsunlar, kendileri yapıyorsa yapmasınlar istiyoruz. Oyun umarım amacına ulaşır" şeklinde konuştu.

Oyunda Gaye Ertürk, Yaşar Kapucu, Duygu Temiz, Mürvet Öğülmüş, Onurkan Karadoğan, Burak Gündüz, Hüseyn Gasimov, Mihça KIlıç, Nisan Kapucu, Hilal Öztürk, Onur Berber, Sena Köse, Hasan Yıldırım, Şenay Ayçiçek, Yadiğar Bağcı, Mustafa Demiray, Abdullah Yavuz, Gürsel Yıldırım, Bağdagül Maytalman ve Erhal Koltuk rol aldı.

Kaynak: İHA