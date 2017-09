Oltu'da Halk Günü ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Oltu Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen halk günü ve asayiş toplantısı yapıldı.



Toplantıya Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca ve Oltu SYDV Müdürü Sefa Akyüz katıldı.



Toplantıya geçtiğimiz aylara göre bu defa fazla ilgi gösteren vatandaşlar sorunlarını Oltu Kaymakamı Şenol Turan'a bildirirken, her ay olduğu gibi yine işsizlik sorunu ön plana çıktı.



Bazı vatandaşlar, Kaymakam Turan'dan ev kiralarının ödenmesini isterken, bazıları evlerine tadilat yardımı istedi. Bir vatandaş ise arıcılık yapmak istediğini, kovanlarının olduğunu ancak arılarının olmadığı için yapamadığını belirterek destek istedi.



Oltu Kalesi'ne restorasyon için ödenek çıktığının müjdesini veren Kaymakam Turan, yenileme çalışmalarına önümüzdeki yaz başlanacağını belirtti. Ayrıca Rus Kilisesi için de yenileme çalışmalarının yapılması için gerekli girişimlerde bulunduğun aktaran Kaymakam Turan, tarihi eserler konusunda gerekli bilgilerinin olduğunu belirterek çalışma yaptıklarını aktardı.



Önceki gün basında yer alan Oltu'yu çevreleyen dağların ağaçlandırılması konusunda açıklama yapan Kaymakam Turan, "Bu bahsettiğimiz bölgeler mera alanı da olabilir. Eğer buralar mera alanıysa, mera komisyonu tarafından ağaçlandırma için bize icazet verilmesi lazım. Meralarımız azaldığı için bu alanlar genelde ormana devredilmiyor. Zor bir ihtimal ama bunun için biz gerekli çalışmayı sunacağız. Biz en başta 2.-3. sınıf meraları ağaçlandırmak istiyoruz. En başta hedefimiz Oltu'nun etrafındaki çıplak tepelerin ağaçlandırma yapılması ama buralar dediğim gibi mera alanı olabilir, önce bu sorunu çözmemiz lazım. Adım adım ağaçlandırma yapacağız. Önce bizden yapmamız istenen 100 hektarlık alanı ağaçlandıralım daha sonra Atatürk Orman Çiftliği ve benzeri zor durumda olan ormanlarımıza da ikinci etapta çalışma yapabiliriz. Aslında şuan bütün ağırlımızı hükümet konağı önündeki peyzaj çalışmasına verdik. Ödenek çıkması için var gücümüzle çalışıyoruz. Her şey adım adım ilerliyor. Türkiye'de maalesef sadece bir Oltu yok ve bu yüzden bir şeyler yapmak istediğimiz zaman ödenek beklemek zorundayız, her şey sıra sıra ilerliyor" şeklinde konuştu.



Asayiş Toplantısı



Halk Günü Toplantısı'nın ardından başlayan Asayiş Toplantısı'na yine başkanlık yapan Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın yanı sıra, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, İlçe Emniyet Müdür Cengiz Kuruçay ve İlçe Jandarma Komutanı vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Savaş Olgun katıldı.



Asayiş toplantısında muhtarların sorunlarını dikkatle dinleyen Kaymakam Turan, toplantıyla ilgili genel olarak şunları söyledi:



"Son dönemde yaşadığımız orman yangınları canımızı fazlasıyla sıktı. Orman Bölge Müdürümüzün de eksikliğinin farkında olduğu ormanlara giden yolların olmaması. Bu yönde hızla bir çalışma başlatacağız ve en azından önümüzdeki yıl, istemiyoruz ama böyle bir durum yaşandığında daha hızlı müdahale edebileceğiz. Orman yangınlarında köy muhtar ve vatandaşlarımıza da öz verili yardımlarından dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Ayrıca orman bölgelerine yakın yerlerde anız yakmayla alakalı veya gurbetçilerimiz hatıralarının olduğu yerlerde piknik yapmak istiyorlar doğal olarak ancak bu tehlike arz ediyor ve bu konularda daha da dikkatli olmalıyız. Köylü vatandaşlarımız yanımıza geliyor ağırlıyoruz, yarım saat bir saatimizi ayırıyoruz ve derdini anlatıyor. Muhtemelen muhtara oy vermemiş ve muhtar da bunu bildiği için bu vatandaşın işini yokuşa sürüyor. Araştırdığımızda vatandaşın haklı olduğunu konuların olduğunu da görüyoruz. Rica ediyorum vatandaşların sorunlarının çözümünde biraz daha fazla hassas olalım."



Mahallelerle ilgili sıkıntıları aktaran muhtarlar, köy yerlerinde sineklerin fazla olduğunuı ve ilaçlama yapılmasını istelerken, Kaymakam Turan köylerin içinde biriktirilen hayvan gübrelerinin biraz daha köy dışına çıkarılması gerektiğini aktardı ve ilaçlama yapılması konusunda belediye yetkililerine not aldırdı.



Halitpaşa Mahallesi Muhtarı ise, Pazar esnafının ağza alınmayacak şekilde kelimeler sarf ederek satış yapmaya çalıştığını belirterek zabıtaların bu yönde gerekirse sivil dolaşarak bu durumu takip etmesini istedi.



Şehitler Mahallesi Muhtarı Gürbüz Vural ise, Oltu Kalesi'ne ziyaretlerin olduğu cuma günü gayrı ahlaki işler yapıldığını ve gençlerin burada uygunsuz davranışlarda bulunduğunu aktararak konuyla alakalı belediyenin ve emniyetin caydırıcılık açısından önlem almasını talebi üzerine Oltu Kaymakamı Şenol Turan, "Emniyet Müdürümüz Rus Kilisesi'ndeki önlemleri alarak oraya zaman zaman ekip gönderiyor ve madde kullanımı veya uygunsuz davranışlarda bulunan kişilere karşı gerekeni yapıyor. Oltu Kalesi de zaten restore edilecek ama o zamana kadar orayla ilgili de gereken takibi yaparız" dedi.



Bazı muhtarların domuzların tarım alanlarına zarar verdiğini belirterek önlem almasını istemeleri üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Yılmaz, domuzla ilgili av isteyen vatandaşlardan sürek avı konusunda dilekçe isteyerek, İl Tarım Müdürlüğünün de onay vermesiyle birlikte ruhsatlı silahlara mermi desteği sağlayacaklarını hatırlattı.



Toplantının sonunda Kaymakam Turan, notlarını aldıklarını ve çözüm konusunda ilgili yerlere şifaen ya da yazılı olarak bildireceklerini söyledi. - ERZURUM