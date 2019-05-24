Oltu'da 1 Buçuk Metrelik Hopa Engereği Görüldü

Dünyanın en zehirli yılanlarından olan engerek ailesinin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki tek çeşidi olan ve ismini de daha çok Artvin'in Hopa ilçesinde görülmesi nedeniyle bu ilçeden alan Hopa Engereği, Erzurum'un Oltu İlçesine bağlıElmadüzü Mahallesinde görüldü.

"ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Oltulu doğa severlerden Dr.İbrahim Hakkı Ekinci, arkadaş grubu olarak doğa gezisine çıktıkları sırada araçla seyahat halindeyken önlerine bir yılan çıktığını belirterek, "Bayağı büyük bir yılandı. Halk arasında buna Karadeniz engereği Hopa engereği deniliyor. Oldukça zehirli yılan o yüzden böyle arazilerde olduğumuzda kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Normal şartlarda yılanın direk insana saldırması diye bir şey yoktur. Ama görmeden farkında olmadan üzerine basar ve ani bir hareket yaparsak risk alırız. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca mevsim itibarıyla bölgemizde kırım kongo kenelerle bulaşan hastalık var bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

"İNŞALLAH KİMSEYE DOKUNMAZ"

Doğa sever Engin Atmaca ise, "Elmadüzü'ndeyiz bugün bir yılan gördük. Çok büyüktü. Biz ona dokunmadık. İnşallah yılanda kimseye dokunmaz. Hopa Engereği dedikleri bu olsa gerek" dedi.

İşte görenleri dehşete düşüren o yılan;

Kaynak: İHA