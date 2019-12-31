Öldürülen Sağlık Müdürünün eşinden duygulandıran veda: Hoşça kal aşkım

31.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:33

İZMİR'in Torbalı ilçesinde önceki gün Enver Yıldız (30) tarafından vurularak öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park (53) için Torbalı Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Park'ın eşi Vildan Park, 'Hoşça kal aşkım' diyerek eşine veda etti.

Torbalı ilçesi Pazar gecesi çifte cinayet ile sarsıldı. 6 yıldır ilçenin Sağlık Müdürü olan Fuat Mehmet Park ile Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi, 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal, 20 dakika arayla Enver Yıldız tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 17 suçtan kaydı bulunan katil zanlısı Enver Yıldız, kaçarak bir otele gitti. Yeri tespit edilen Yıldız ile polis arasında çatışma çıktı. Katil zanlısı Enver Yıldız, polis memuru Yaşar Kahırlı'yı (35) başından vurarak kaçtı. Geniş çaplı operasyon başlatan jandarma ve polis harekat timleri, Yıldız'ı dün öğle saatlerinde bir evde kıstırdı. Teslim olmayı reddeden Enver Yıldız, çıkan çatışmada göğsünden vurularak yakalandı.

Kaynak: DHA