Öldürülen Hatice'nin annesi: Kızımla birlikte beni de kara toprağa gömdü

BURDUR (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı (28) eşinin yanında av tüfeğiyle iş yerinde öldüren Ramazan Topay'ın (31) yargılanmasına devam edildi. Hatice Işık'ın annesi Nazife Varkal, "Benim ciğerimi yaktı, kızımla birlikte beni de kara toprağa gömdü" dedi.

Bucak'ta geçen 28 Nisan'da 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı çalıştığı iş yerinde, eşinin yanında av tüfeğiyle öldüren Ramazan Topay, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık Ramazan Topay, duruşmaya tutuklu bulunduğu Çorum Sungurlu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Hatice Işık'ın babası Bayram, annesi Nazife Varkal ve eşi Mehmet Işık hazır bulundu.

"Sanığın ilk ifadelerinde 'Kendisinden alacağım var alacağımı ödemedi' şeklinde beyanları var. Daha sonraki ifadesinde maktul için kendisini tehdit ettirmek için mafya kiraladığı şeklinde iddialar var. Ancak bugün o şahıslar da dinlendi ve verdikleri ifadede bu bayanın bir tanıdıkları vasıtasıyla kendilerinden yardım istediğini ve 'Bu kadının yuvasını yıkma, bu işten uzak dur' dediklerini, dövmediklerini herhangi bir şekilde kendisini tehdit etmediklerini beyan ettiler."