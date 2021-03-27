Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı
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Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde, beraber yaşadığı Anıl Yolum tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nü babası Serdar Ünlü, vasiyeti üzerine kızının kornealarını bağışladı. Baba Ünlü, kızının, Anıl Yolum'un cinsel saldırısı sonucu hamile kaldığını söyleyerek, "Kızımı sürekli tehdit ediyordu" dedi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. 16 bıçak darbesi alan Ünlü, ihbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karnındaki bebeği de ölen Sezen Ünlü'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından baba Serdar Ünlü tarafından teslim alındı.

"DİNİ NİKAHLA EVLENDİRMEK ZORUNDA KALDIM"

Kızının Anıl Yolum'un cinsel saldırısı sonucu hamile kaldığını iddia eden baba Ünlü, "Kızıma tecavüz etmişti. O nedenle dini nikahla evlendirmek zorunda kaldım. Olayı öğrendiğimde kızımı karşıma alıp, 'Namus önemli değil, sen okulunu bitir' dedim. Kızım ise, 'Bu halde gezemem' dedi ve o kişiyi eşi olarak benimsedi.

Olay günü, kızım ablasına gittiğini söylemişti. Ablasından çıkınca Anıl Yolum, kızımı yakındaki bir arsaya götürüp, orada delik deşik etmiş" dedi.

Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı

"KIZIMI SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU"

Anıl Yolum'un, daha önce de nişanlı olduğu bir kızın çıplak fotoğraflarını çekip, internette yayınladığı gerekçesiyle yargılandığını öne süren Serdar Ünlü, "Kızımla sürekli tartışıyorlardı, mutlulukları yoktu. Kızım, kayınvalidesi, kayınpederi ve kendisini öldüren cani ile birlikte yaşıyordu. En son 'Ben babama gideceğim. Sıkıldım artık' demiş. Bunun üzerine Anıl Yolum, kızımı evden çıkartmamaya başlamış. Daha sonra da dövmüş. Haberim olunca gidip, kızımı aldım. Darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Ona rağmen böyle bir şey gerçekleşti. Kızımı sürekli tehdit ediyormuş. Tüm bunların yazışmaları ve fotoğrafları bende mevcut" diye konuştu.

KORNEASI BAĞIŞLANDI

Serdar Ünlü, kızının kornealarını bağışladığını belirtip, "Sezen, bana, 'Ölürsem, organlarımı bağışlayın' derdi, çok hevesliydi. Kornealarının bağışlanmasını istemişti. Kızım işte böyle biriydi" dedi.

Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı

"BEN OLMASAYDIM BELKİ DE 4 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLÜCEKTİ"

Sezen Ünlü'nün dayısı Çağatay Delikanlı da Anıl Yolum'un yeğenini sürekli takip ettiğini belirtip, "En son dört gün önce yeğenime rastladım. Beni görür görmez, 'Abi beni kurtar, beni öldürecekler' dedi. Ben de Yolum'a 'Senin derdin ne?' dedim. Elindeki bıçağı beline koydu. Belki de yeğenim üç, dört gün önce öldürülmüş olacaktı" ifadelerini kullandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Anıl Yolum ise, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anıl Yolum, ilk ifadesinde, "İki aydır sorunlarımız vardı. Olay akşamı eşimle konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

'KİM BİLİR KALIR MIYIM, ÖLÜR MÜYÜM?'

Öte yandan Sezen Ünlü'nün, sosyal medyada hamile olduğunu gösteren fotoğrafını, "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Ünlü'nün yine sosyal medya hesabında Sezen Aksu'nun 'Kaçak' adlı şarkısını paylaşıp, "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm?" yazdığı görüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Vahşice katledilen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün cenazesi, ailesi tarafından Hacılarkırı Mezarlığı'na getirildi. Baba Serdar Ünlü ve anneanne Remziye Orallı'nın güçlükle ayakta durduğu cenazede, gözyaşı sel gibi aktı. Sezen Ünlü, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı
Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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