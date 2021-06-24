Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti
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Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti

Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeğeninde aralarında bulunduğu 4 saldırgan tarafından öldüresiye darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya sosyal medyada yazılan çirkin yorumlar pes dedirtti.

Kocaeli'de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeğeninde aralarında bulunduğu 4 saldırgan tarafından öldüresiye darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya sosyal medyada yazılan çirkin yorumlar pes dedirtti. Aralarında partinin Kurucular Kurulu v eGİK Üyesi Günay Kodaz'ın da aralarında olduğu şahısların yaptığı yorumlar okuyanların tepkisiyle karşılaştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın yeğeni İbrahim Hasırcı'nın, şoförünün, çiftlik çalışanının ve Hasırcı'nın arkadaşının da aralarında olduğu 4 kişi tarafından dün feci şekilde darp edilmişti. Siyasiler, medya mensupları ve vatandaşlar olmak üzere on binlerce kişiden Uslu'ya destek mesajları gelirken, sosyal medyada "Yapanların ellerine sağlık" şeklinde çirkin yorumlar da yapıldı. Görevi başındaki gazeteciye yönelik yapılan şiddeti destekleyen bazı şahıslar, yazdıkları yorumlarla pes dedirtti.

"KENDİ MUHABİRLERİNİ DARP ETMİŞ OLABİLİRLER Mİ?"

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Günay Kodaz isimli şahıs, Twitter'da yazdığı yorumunda, "O esnada diğer muhabir ne arıyormuş orada ki hemen arkadaşına anında çekim yapıyor? Bunlar kendileri, kendi muhabirlerini darp etmiş olabilirler mi? Drone ile ne geziyormuş İHA muhabiri orada? Her habere drone ile mi gidiyorsunuz? Tahrikçi ve taraflısınız" dedi.

"DAYAĞI HAK EDİYOR"

Bir başka kadın ise "Ellerine sağlık arkadaşların. Bu gazeteci arkadaşın memleket rezaletlerden çalkalanırken haber yapacak tek mesele olarak bu konuyu bulması bile başlı başına dayağı hak ediyor" yorumunda bulunarak, şiddetin yanında durdu. Yorumlar arasında, "İYİ Parti'nin yükselişini önleyemeyeceksiniz", "Kim yaptıysa ellerinden öpüyorum", "Kendi kendilerine saldırmışlardır, algı için yapamayacakları şey yok", "Kamerayla çekim yapmak suç değil miydi? Ne işin vardı orada?", "Ellerine sağlık", "Özel mülke girerse kafasını kırarlar", "Sanki kedi tırmalamış, orantısız makyaj", "Az bile yapmışlar" gibi yorumların yazıldığı da görüldü.

(Hakan Öztürk/İHA)

Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti
Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti
Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti
Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti
Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti
Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti
Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti
Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti
Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti
Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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