Olay adam Yiğit Marcus Aral konuştu: 'Denize soktum çıkardım'

Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin'in görüştüğü ve baş başa yemeğe çıktığı Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize atmıştı. Olayın ardından Yiğit Marcus Aral konuştu. İşte detaylar...

Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin'in görüştüğü ve baş başa yemeğe çıktığı Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize atmıştı.Olayın ardından konuşan Şevval Şahin'in uzun süredir birlikte olduğu ve geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı Yiğit Marcus Aral konuştu.Şevval Şahin'in agresiflik ile suçadığı eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın denize attığı Kerem Kamışlı ile söyledikleri sözler magazin kulislerine bomba gibi düştü. İşte eski aşıklar Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin'in açıklamaları...

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, aşk yaşadığı yazılımcı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şevval Şahin, dün akşam Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yedi.Şahin, Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşamıştı.

Hızlı ve sinirli şekilde mekana giren Marcus Aral, gözlerini hemen eski sevgilisiyle Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirmişti. Koşar adımlarla masaya giden Aral, Şahin'in yanındaki Kamışlı'yı denize atmıştı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Kamışlı'nın neye uğradığını şaşırdığı görülmüştü.

Olayla ilgili ilk açıklamayı yapan Şevval Şahin, şunları yazdı: "Öncelikle dün akşam yaşanan olayın şoku içerisindeyim. Bazı şeyleri netleştirmem gerekiyor. Marcus'la olan ilişkimi haftalar önce Miami'de bitirdim. Aslında bundan çok öncesine dayanan kalp kırıklıklarım da oldu. Ama insanın tabii ki de kopma süreci o kadar kolay olmayabiliyor. Ayrılıktan sonra her şeyin sakin kalması, sorunsuz bir ayrılık olması umuduyla onu arkadaşım olarak görmeye devam ettim.

O zamandan beri er gün benimle olan ilişkisine devam etmek istedi. Bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Özel hayatımı bu kadar anlatmak benim için gerçekten hiç kolay olmasa da olay maalesef buralara geldi. Olaydan bir gün önce Marcus ile ilişkimizin bitmesinin daha sağlıklı bir karar olduğunu tekrar konuşmak için haftalar sonra ilk defa halka açık bir yerde buluştum. Bana göre bu ilişkimizin içinde olması gereken bir konuşmaydı bu kadar yaşanmışlıklar varken. Sonunda bana ve çevremdeki insanlara zarar verecek hiçbir şey yapmayacağına ve arkadaş kalacağımıza söz verdi. Hatta bu beni günler sonra rahatlattı. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet.

Sabah'ta yer alan habere göre; Olayla ilgili konuşan Yiğit Marcus Aral ise olayı şu sözlerle anlattı: "2 dakika oturdum. Şevval dedim dün benimlesin bugün çocuklasın. Bir karar ver, beraberseniz ben kalkıp giderim. Benim için sıkıntı yok 1.5 senelik kız arkadaşımsın, ayrılmayı isteyen benim. Çocuğa dedim ki iki gün sonra ayrıldın, 21 yaşındaki kızı kandırıp, şöyleyim böyleyim diye yakışıyor mu sana delikanlılık mı bu dedim. "

"Diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben dedi bu Türkiye'nin vergisinin yüzde 10'unu veriyorum. Bu Türkiye'de uçan uçakların yüzde 30'u benim dedi. Seni bu ülkeye sokup çıkartmam dedi. Öyle mi dedim ben seni denize sokar çıkartırım dedim, denize soktum çıkardım. "

Kaynak: Snob Magazin