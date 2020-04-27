Okulu özleyen liseliler akranlarına moral için klip çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Okulu özleyen liseliler akranlarına moral için klip çekti - Haberler
Trabzon, Güncel, Haber

Okulu özleyen liseliler akranlarına moral için klip çekti

Trabzon'da bir grup lise öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla kendileri gibi evde kalan akranlarına moral için klip çekti.

27.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:42
Okulu özleyen liseliler akranlarına moral için klip çekti

Trabzon'da bir grup lise öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla kendileri gibi evde kalan akranlarına moral için klip çekti.

Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından evlerinde uzaktan eğitimle derslerine devam ederken, bir yandan da çeşitli sosyal aktiviteler yapıyor.

Bu kapsamda kendileri gibi evde kalan akranlarına moral vermek isteyen öğrenciler, okul müdürü Tuncay Beşel ve müzik öğretmeni Ayşe Tunç Akın'ın desteğiyle klip çekmeye karar verdi.

Müzik öğretmeni Akın, "Güzel Günler Göreceğiz" adlı şarkının bestecisi Alp Murat Alper'le iletişime geçerek, sözlerinde güncel duruma göre değişiklik yaptıkları şarkıya klip çekmek üzere izin aldı.

Evlerinde kendi imkanlarıyla kamera karşısına geçen lise öğrencilerinin bir kısmı enstrüman çaldı, bir bölümü de şarkıyı seslendirdi. Akın'ın eşi ve kızının da yer aldığı klipte "evde kal" çağrısında bulunuldu.

Okul müdürü Tuncay Beşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin eğitime bir süredir sanal ortamdan devam ettiğini söyledi.

Salgının toplumun her kesimini etkilediğine işaret eden Beşel, "Bu olumsuz etkileri en aza indirmek ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Trabzon Merkez Fen Lisesi olarak teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak öğrencilerimizin, akademik çalışmaların yanında bedensel ve ruhsal yönlerini düşünerek videolar hazırlıyoruz." dedi.

Beşel, kliple öğrencilerin ve öğretmenlerin moral kazandıklarını ifade ederek, öğrencilerin, müzik öğretmeni öncülüğünde evlerinde çektikleri videolarla motivasyonlarını artırarak kendilerini geliştirmeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu zor günlerden de zaferle çıkacağına inandıklarını vurgulayan Beşel, o zamana dek evde kalınması gerektiğini dile getirdi.

-"Öğrencilerim kendi imkanlarıyla klip çekti"

Müzik öğretmeni Akın ise Beşel'in önerisi üzerine eşiyle klibin altyapısını hazırladıklarını belirterek, "Eşimle keman ve piyano çalarak, şarkının bir bölümünü seslendirdik. Videomuzu çektik. Öğrencilerim de evlerinde şarkıyı seslendirerek videolarını çektiler. Sürecin tamamlanması bir hafta sürdü." diye konuştu.

Akın, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan öğrencilere söyledikleri şarkıyla moral vermek istediklerini ifade ederek, "Öğrencilerim, klip fikrini çok güzel karşıladılar. Daha önce de okulumuz bünyesinde yaptığımız klipler vardı ancak evde kendi imkanlarıyla çekmeleri farklı bir deneyim oldu. Çekilen görüntüleri, sinema ve televizyon bölümü öğrencisi yeğenim klip olarak hazırladı." dedi.

Öğrencilerin çektikleri klibin şarkı sözleri de şöyle:

"Güzel günler göreceğiz çocuklar/Sabredin okullarımıza döneceğiz/Güzel günler göreceğiz çocuklar/Okul zilleri çalınca sevineceğiz

Zamanımızı verimli kullanıp/Kitaplar okuyup oyunlar oynayıp/Uzaktan eğitimimizi tamamlayıp/Okullarımıza sağlıkla döneceğiz

Çocuklar inanın inanın çocuklar/Güzel günler göreceğiz güneşli günler/Evlerimizde kalıp sağlıklı olursak/Güzel günler göreceğiz güneşli günler."

Okulu özleyen liseliler akranlarına moral için klip çekti

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili açıklama nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili açıklama nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma...
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi Haberler
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haberler
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Bugün devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Son Dakika: Bugün devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Sokağa çıkma yasağının sona ermesine 5 dakika kala dışarı çıkan vatandaş, 3.150 TL ceza yedi
Sokağa çıkma yasağının sona ermesine 5 dakika kala dışarı çıkan vatandaş, 3.150 TL ceza yedi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Günlük burç yorumları 27 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Brezilya efsanesi Ronaldo yazdığı mektupta, koronavirüs sürecini futbolculuğunda yaşadığı sakatlık dönemine benzetti
Brezilya efsanesi Ronaldo yazdığı mektupta, koronavirüs sürecini futbolculuğunda yaşadığı sakatlık dönemine...
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Ziya Selçuk Angela Merkel Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Ozan Güven Hande Yener Haluk Levent
Spor Falcao Fatih Terim Ergin Ataman Mauricio Isla Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın İsveç Mayıs Ankara
Şu an buradasınız: Okulu özleyen liseliler akranlarına moral için klip çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 14:05:23. #1.15#
title