Okullar kapandı mı? Okullar tatil olacak mı? Okullar tekrar kapanacak mı?
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Okullar kapandı mı? Okullar tatil olacak mı? Okullar tekrar kapanacak mı?

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Okullar kapandı mı? Okullar tatil olacak mı? Okullar tekrar kapanacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle sokağa çıkma yasağı tekrar başladı. Kırmızı olan iller! Yüksek riskli iller hangileri! Okullar kapandı mı? Okullar tatil olacak mı? Okullar tekrar kapanacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle sokağa çıkma yasağı tekrar başladı. Kırmızı olan iller! Yüksek riskli iller hangileri! Okullar kapandı mı? Okullar tatil olacak mı? Okullar tekrar kapanacak mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim kapsamında herhangi bir karar çıkmadı ancak toplantı sonrası MEB konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Bakanlıktan, konuya ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, "Valilikler, il hıfzıssıhha kurullarıyla farklı bir karar almadıkça okullar, mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edecekler" bilgisi paylaşıldı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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