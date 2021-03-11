Okullar kapanacak mı? Cumartesi yasak var mı? Sinemalar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Okullar kapanacak mı? Cumartesi yasak var mı? Sinemalar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

11.03.2021 00:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:54
Okullar kapanacak mı? Cumartesi yasak var mı? Sinemalar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerde kademeli olarak illerin risk grubuna göre normalleşme adımları atıldı. Yapılan Kabine Toplantısı'nda çok önemli kararlar alındı. Okullar kapanacak mı? Cumartesi yasak var mı? Sinemalar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Kademeli normalleşme ile illerin risk grubuna göre normalleşme adımları atıldı. Yüksek riskli kategoride olan İstanbul'da yüz yüze eğitimler başladı. Önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altında olan Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin'de bu hafta 100 bin sınırının üstüne çıkılması ile tehlike çanları çalmaya başladı. Peki, okullar kapanacak mı? Cumartesi yasak var mı? Sinemalar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Okullar kapanacak mı? Cumartesi yasak var mı? Sinemalar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

2020 - 2021 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 18 Haziran Cuma günü kapanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan risk kategorisi değişen illerle ilgili flaş bir açıklama geldi. Risk kategorisi değişen illerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İstanbul çok yüksek riskli olunca okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Şehirlerin renk durumuna göre okulların durumunda da değişkenlik olacak. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor." dedi.

İstanbul ve İzmir yüksek riskli kategoride (Turuncu) yer alıyor. İstanbul ve İzmir'de yüz yüze eğitim 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç uzaktan devam edecek. Ankara ise orta riskli kategoride(sarı) yer alıyor.Ankara'da ise yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde açılacak. Ancak risk grubunda oluşacak değişikliğe göre illerimizde yüz yüze eğitim yaygınlaşabilir ya da kesintiye uğrayabilir.

İstanbul'da yüz yüze eğitim şu an için ertelenmesi söz konusu değil. Ancak vaka sayılarında artış görülür ise bu ilin risk kategorisini yükseltir.

CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ortaya çıkan korkunç manzara herkesi endişeye sevk etti. Vaka sayıları arttı çoğu il haritada kızardı. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması hatta cumartesi günlerinin yeniden yasak hale getirilmesi gündemde.

26 ilde harita kızarırken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, "Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak" dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.

Okullar kapanacak mı? Cumartesi yasak var mı? Sinemalar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

SİNEMALAR AÇIK MI?

Kabine Toplantısı sonrasında sinema salonları ile ilgili bir karar açıklanmadı. Fakat bunun yanı sıra restoran, halı saha, yüzme havuzu vb. yerler hakkında kararlar açıklandı. Ama dediğimiz gibi henüz sinema salonları ve sinemalarla ilgili yasaklar kalkacak mı resmi bir bilgi mevcut değildir.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Cahit Özkan Hulusi Akar Pervin Buldan Abdülhamit Gül
Magazin Nükhet Duru Prens Harry Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okullar kapanacak mı? Cumartesi yasak var mı? Sinemalar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 00:56:32. #1.15#
title