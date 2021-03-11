Okullar kapanacak mı? Cumartesi yasak var mı? Sinemalar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerde kademeli olarak illerin risk grubuna göre normalleşme adımları atıldı. Yapılan Kabine Toplantısı'nda çok önemli kararlar alındı. Okullar kapanacak mı? Cumartesi yasak var mı? Sinemalar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Kademeli normalleşme ile illerin risk grubuna göre normalleşme adımları atıldı. Yüksek riskli kategoride olan İstanbul'da yüz yüze eğitimler başladı. Önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altında olan Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin'de bu hafta 100 bin sınırının üstüne çıkılması ile tehlike çanları çalmaya başladı. Peki, okullar kapanacak mı? Cumartesi yasak var mı? Sinemalar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

2020 - 2021 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 18 Haziran Cuma günü kapanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan risk kategorisi değişen illerle ilgili flaş bir açıklama geldi. Risk kategorisi değişen illerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İstanbul çok yüksek riskli olunca okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Şehirlerin renk durumuna göre okulların durumunda da değişkenlik olacak. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor." dedi.

İstanbul ve İzmir yüksek riskli kategoride (Turuncu) yer alıyor. İstanbul ve İzmir'de yüz yüze eğitim 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç uzaktan devam edecek. Ankara ise orta riskli kategoride(sarı) yer alıyor.Ankara'da ise yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde açılacak. Ancak risk grubunda oluşacak değişikliğe göre illerimizde yüz yüze eğitim yaygınlaşabilir ya da kesintiye uğrayabilir.

İstanbul'da yüz yüze eğitim şu an için ertelenmesi söz konusu değil. Ancak vaka sayılarında artış görülür ise bu ilin risk kategorisini yükseltir.

CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ortaya çıkan korkunç manzara herkesi endişeye sevk etti. Vaka sayıları arttı çoğu il haritada kızardı. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması hatta cumartesi günlerinin yeniden yasak hale getirilmesi gündemde.

26 ilde harita kızarırken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, "Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak" dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.

SİNEMALAR AÇIK MI?

Kabine Toplantısı sonrasında sinema salonları ile ilgili bir karar açıklanmadı. Fakat bunun yanı sıra restoran, halı saha, yüzme havuzu vb. yerler hakkında kararlar açıklandı. Ama dediğimiz gibi henüz sinema salonları ve sinemalarla ilgili yasaklar kalkacak mı resmi bir bilgi mevcut değildir.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.