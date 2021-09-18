Okula uyum sorunu yaşayan öğrenci ve velileri için 'Veli İletişim Destek Hattı' - Haberler
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Okula uyum sorunu yaşayan öğrenci ve velileri için "Veli İletişim Destek Hattı"

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Okula uyum sorunu yaşayan öğrenci ve velileri için

Amasya'nın Suluova ilçesinde Veli İletişim Destek Hattı Projesi uyulamaya konuldu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Veli İletişim Destek Hattı Projesi uyulamaya konuldu.

Suluova Bolat İlkokulu Müdürü Halim Karaman, proje ile salgın sürecinde öğrenci ve velilerin yanlarında olduklarını hissettirebilmek ve okul başarısının artırılabilmenin amaçlandığını söyledi.

Çalışma kapsamında velilerin ihtiyaç duydukları zamanlarda okul rehber öğretmeniyle isterlerse yüz yüze isterseler telefonla iletişim kurabileceklerini belirten Karaman, "Uzun bir sürenin ardından tekrar geçilen yüz yüze eğitim kapsamında akademik çalışmaların yanı sıra öğrenci ve velilere yönelik psikososyal destek hizmetleri önem taşıyor. Öğrencilerimizin salgın günlerinin geçeceğini, bizlerin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var." dedi.

Salgın dönemlerinde ortaya çıkan belirsizliklerin günlük yaşamdaki geçici ve zorunlu değişikliklerin öğrenci ile velilerin olumsuz duygular yaşamasına neden olabileceğinin altını çizen Karaman, öğrencilerde ve velilerde oluşan kaygının hızlı şekilde azaltılması ve normalleşebilmek için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu da Bolat İlkokulu idareci ve öğretmenlerini duyarlılıktan dolayı tebrik ederek, projeyi rehber öğretmenler aracılığıyla ilçe genelinde uygulamak istediklerine ifade etti.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Okula uyum sorunu yaşayan öğrenci ve velileri için 'Veli İletişim Destek Hattı' - Haberler
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