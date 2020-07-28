Okul kantini ihalesine fesat karıştıranlara yönelik operasyonda 6 tutuklama
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Okul kantini ihalesine fesat karıştıranlara yönelik operasyonda 6 tutuklama

Gaziantep'te okul kantini ihalesine fesat karıştırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

28.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:18

Gaziantep'te okul kantini ihalesine fesat karıştırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezindeki 15 okul kantininin ihalesine fesat karıştırılmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 6'ı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Altısı ev hapsi olmak üzere toplam 19 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu kişiler arasında Gaziantep Kantinciler Odası Başkanı da yer alıyor.

Kent merkezinde 24 Temmuz'da 31 adrese düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 506 fişek, iki ruhsatsız tüfek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait iki yasaklı yayın, kantin ihalesine fesat karıştırılmasına ait evrak ve senet, dijital materyaller ve kaynağı açıklanamayan 130 bin 700 lira para ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 24'i yakalanmış, devam çalışmalarda bir şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Okul kantini ihalesine fesat karıştıranlara yönelik operasyonda 6 tutuklama

Kaynak: AA

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