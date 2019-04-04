Okul Bahçesinde Kurulan Serada Yerli Tohumla Ürün Yetiştirilecek

Samsun'un Alaçam ilçesindeki bir okulda, yerli tohumu desteklemek ve artırmak amacıyla hayata geçirilen "Ambar Projesi" kapsamında sera kuruldu.

Alaçam Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Şehit Muhammet Ali Aksu İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde, seranın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, projeyi çok değerli bulduğunu söyledi.

Son yıllarda GDO'lu ve hibrit tohumlarla yapılan tarım neticesinde birçok hastalığın oluştuğunu anlatan Tural, "Yerli tohumlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu çalışmayı yapan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Okul müdürü Ali Ak ise projeyle yerli tohum üretimine destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Son yıllarda gıda güvenliğinin büyük önem kazandığını gördüklerini vurgulayan Ak, "Atalık tohumları artırmak ve yerli tohumu desteklemek için Ambar Projesi'ni geliştirdik. Bu kapsamda okulumuzun bahçesinde 45 metrekarelik alanda modern bir sera oluşturduk. Seranın içinde köylerinden, velilerinden ve diğer illerden araştırmalar sonucunda kıyıda köşede kalmış atalık tohumları toplayarak, yerelde bir tohum ambarı haline geldik." diye konuştu.

Proje koordinatörü ve okul müdür yardımcısı Kadir Bozkurt ise Maarif Hareketi kapsamında yaptıkları proje ile yerli tohum miktarını artırmak istediklerini söyledi.

Her yıl seradan çeşitli sebze türlerinde daha fazla tohum elde edeceklerini belirten Bozkurt, birkaç yıl içinde tüm Samsun'a yayılan örnek bir çalışma yapmak istediklerini kaydetti.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar seraya tohum ekti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Müdürü Erol Can Keskin ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA