Oktay Kaynarca kendi markasını oluşturdu

Dizi ve filmlerin sevilen yüzü Oktay Kaynarca, bir moda markası ile yaptığı iş birliğiyle yeni giyim markasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, giyim sektörüne giriş yaptı. Kaynarca, markasının tanıtımını gerçekleştirdi. Kuruçeşme'de bir mekanda düzenlenen tanıtıma cemiyet, moda, sanat, iş ve basın dünyasından önemli isimler katıldı. Kaynarca'nın sanat dünyasının yıldızları arasında yer alan dostları Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Ozan Akbaba, Banu Sağnak, Sevinç Kıranlı ve Nihat Odabaşı gibi isimler de bu özel gecede Kaynarca'nın heyecanına ortak oldu. Gecede müzisyen Şehnaz Sam da verdiği konserle davetlilere keyifli saatler yaşattı.

"Ürünlerim sınırlı sayıda üretildi"

Markasını çıkartmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Oktay Kaynarca, "Çok heyecanlı bir gündeyim. Tercihlerimi yaparken kendin gibi ol mantığı ile hareket ettim. Bu şekilde daha gerçekçi ve daha doğru oluyorsunuz. Mümkün olduğumca hayatta da kendim olmaya çalıştım. Bu koleksiyonumda o doğrultuda hazırladım. Giydiğim zaman kendimi rahat hissettiğim beni ifade eden şeyleri tercih ettim. Koleksiyondaki her parçanın bir numarası var. Örneğin; burada gördüğün paltolardan 100 tane yok 25 tane var sınırlı sayıda üretildi. Koleksiyonlarımı ticaret mantığı yerine sınırlı sayıda üreterek çalışma yaptık. Bu yüzden bu ürünler benim için çok değerli" şeklinde konuştu.

"Eylülde sürpriz gelebilir"

Eylül ayında bir sürprizin geleceğini belirten Kaynarca, "Bu sezon bir şey yapabilir miyim, yapamaz mıyım onu düşünmeye çalışıyorum. Seyircimizi, eylül ayında mutlaka bir sürpriz bekliyor. Sinemanın geleceği kafamızda net bir şekilde belirleyemediğimiz için sinemaya dair bir şey şu anda düşünmüyorum" dedi.

Tasarımlar dostlarından tam not aldı

Kaynarca'nın sanat dünyasından yakın arkadaşları olan Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Ozan Akbaba, Banu Sağnak, Sevinç Kıranlı ve Nihat Odabaşı da "Bugüne kadar oyunculuğunda gösterdiği başarıyı, modada da göstereceğine eminiz. Çok başarılı bir marka olmuş. Tasarımlar gerçekten de Oktay'ı yansıtıyor, başarılar diliyoruz" dedi.

"Benim en iyi halim Oktay Kaynarca halim"

İsmiyle özdeş markası hakkında görüşlerini paylaşan Kaynarca, klasik çizgilerden aldığı gücü globalde fark oluşturacak dokunuşlarla tasarladıklarını ifade ederek, "Koleksiyonda yer alan her bir ürün; kalite, detay ve stili bir arada buluşturuyor. Kendi hikayesini yazan erkekler için farklı bir deneyim sunacak olan markada kasketler, deri ve yün eldivenler, özel tasarlanmış deri ve kürklerin bir arada kullanıldığı ceket, pardösü ve paltolar, hafta sonu rahatlığı için tasarlanmış şık spor parçalar ve elbette vazgeçilmezim takım elbiseler öne çıkıyor. 'Benim en iyi halim Oktay Kaynarca halim' diyerek, herkesi bu ayrıcalığı yaşamak üzere ürünlerimizi deneyimlemeye davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL