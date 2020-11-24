Okan Karacan kimdir? Okan Karacan nasıl zayıfladığını anlattı, yeni hali şaşırttı! Okan Karacan kaç kilo verdi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Okan Karacan kimdir? Okan Karacan nasıl zayıfladığını anlattı, yeni hali şaşırttı! Okan Karacan kaç kilo verdi?

24.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:10
Okan Karacan kimdir? Okan Karacan nasıl zayıfladığını anlattı, yeni hali şaşırttı! Okan Karacan kaç kilo verdi?

"Akşamları yağlı ve ağır yemekler yemiyorum. " diyen Okan Karacan'ın yeni hali görenleri şaşırttı! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olarak katılan Okan Karacan verdiği fazla kiloları anlattı. Zayıflığı ile dikkat çeken ve bu halini uzun süredir koruyabilen Okan Karacan kaç yaşında, ne kadar kilo verdi? Okan Karacan kimdir?

Okan Karacan'ın yeni hali görenleri şaşırttı! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olarak katılan Okan Karacan verdiği fazla kiloları anlattı.Zayıflığı ile dikkat çeken ve bu halini uzun süredir koruyabilen Okan Karacan kaç yaşında, ne kadar kilo verdi? Okan Karacan kimdir? İşte merak edilenler haberimizde…

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan kimdir? Okan Karacan nasıl zayıfladığını anlattı, yeni hali şaşırttı! Okan Karacan kaç kilo verdi?

Okan Karacan, 1977 İstanbul'da doğan Türk şovmen, program yapımcısı, radyocu, sunucu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret hayatına atılmıştı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.

Karacan, bu süre içerisinde çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve yine bu yıllar arasına iki radyo programı sunuculuğunu da sıkıştırmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında çalışmaktadır.

Okan Karacan kimdir? Okan Karacan nasıl zayıfladığını anlattı, yeni hali şaşırttı! Okan Karacan kaç kilo verdi?

ÇALIŞMALARI

Televizyon programları

Şakamatik, Show Tv

Taksi, Kanal D

Çocuktan Al Haberi, Kanal D

Sakarazzi, ATV

Yılbaşı eğlencesi, 2000, ATV

Sayısal Gece Çekilişleri, TRT

Sabah Kuşağı, TRT

Günbe Gün, Fox Tv

Oyunbozar, Star Tv

Kabare, Kabare

Buzda Dans, 2007, yapımcı

Şarkı Söylemek Lazım, 2007, yapımcı

Tiyatro oyunları

Sigara Böreği, 2002, Tiyatro Portakal

Televizyon dizileri

Salacak Öyküleri, 1998, Tilt Mahmut

Hayat Bilgisi, 2003, (2005-2006 sezonları) Bestele Behçet

Bir Varmış Bir Yokmuş, TV filmi, 2005

Sevda Tepesi, 2005, Adem

Dedektif Biraderler, 2008, Turna

Çılgın Dershane Üniversite, 2014, Doktor Bilgin

Sinema filmleri

Çılgın Dersane, 2007, doktor Bilgin

Çılgın Dersane Kampta, 2008, doktor Bilgin

Ayakta Kal, 2008, Ömer

Çılgın Dersane 3, 2014, doktor Bilgin

Radyo programları

Gamlıbaykuş, 1999-2003, Best FM

Karacan OnAir, Alem FM

ÖDÜLLERİ

1994 yılında İstanbul ilinde liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır.

İlgili Haberler

Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel boyu ve kilosu | Hande Erçel eski hali nasıldı?
Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel boyu ve kilosu | Hande Erçel eski hali nasıldı?
Masterchef Güzide kimdir? Masterchef 2019 yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, ne zaman nasıl elendi?
Masterchef Güzide kimdir? Masterchef 2019 yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, ne zaman nasıl elendi?
Menemenspor Altay maç sonucu : Menemenspor Altay gollerini kim attı, kaç kaç bitti?
Menemenspor Altay maç sonucu : Menemenspor Altay gollerini kim attı, kaç kaç bitti?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

B.Dortmund - Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta? B.Dortmund - Club Brugge hangi kanalda? B.Dortmund - Club Brugge maçı şifresiz canlı şifresiz mi? - HaberDinamo Kiev - Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Dinamo Kiev - Barcelona hangi kanalda? Dinamo Kiev - Barcelona maçı şifresiz canlı şifresiz mi? - HaberParis Saint Germain - Leipzig maçı ne zaman saat kaçta? Paris Saint Germain - Leipzig hangi kanalda? Paris Saint Germain - Leipzig maçı şifresiz canlı - HaberKrasnodar - Sevilla maçı ne zaman saat kaçta? Krasnodar - Sevilla hangi kanalda? Krasnodar - Sevilla maçı şifresiz canlı şifresiz mi? - HaberJuventus - Ferencvaros maçı ne zaman saat kaçta? Juventus - Ferencvaros hangi kanalda? Juventus - Ferencvaros maçı şifresiz canlı şifresiz mi? - HaberSon Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır - HaberNumarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş - Haber23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - HaberOn numara sonuçları 23 Kasım son dakika | On numara bilet sorgulama! 10 Numara ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? - Haber22 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber21 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - HaberSon Dakika: Elazığ'da deprem meydana geldi! Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Fatih Artman Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Erol Bulut Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okan Karacan kimdir? Okan Karacan nasıl zayıfladığını anlattı, yeni hali şaşırttı! Okan Karacan kaç kilo verdi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 12:10:32. #1.14#
title