Okan Karacan kimdir? Okan Karacan nasıl zayıfladığını anlattı, yeni hali şaşırttı! Okan Karacan kaç kilo verdi?

"Akşamları yağlı ve ağır yemekler yemiyorum. " diyen Okan Karacan'ın yeni hali görenleri şaşırttı! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olarak katılan Okan Karacan verdiği fazla kiloları anlattı. Zayıflığı ile dikkat çeken ve bu halini uzun süredir koruyabilen Okan Karacan kaç yaşında, ne kadar kilo verdi? Okan Karacan kimdir?

Okan Karacan'ın yeni hali görenleri şaşırttı! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olarak katılan Okan Karacan verdiği fazla kiloları anlattı.Zayıflığı ile dikkat çeken ve bu halini uzun süredir koruyabilen Okan Karacan kaç yaşında, ne kadar kilo verdi? Okan Karacan kimdir? İşte merak edilenler haberimizde…

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 1977 İstanbul'da doğan Türk şovmen, program yapımcısı, radyocu, sunucu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret hayatına atılmıştı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.

Karacan, bu süre içerisinde çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve yine bu yıllar arasına iki radyo programı sunuculuğunu da sıkıştırmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında çalışmaktadır.

ÇALIŞMALARI

Televizyon programları

Şakamatik, Show Tv

Taksi, Kanal D

Çocuktan Al Haberi, Kanal D

Sakarazzi, ATV

Yılbaşı eğlencesi, 2000, ATV

Sayısal Gece Çekilişleri, TRT

Sabah Kuşağı, TRT

Günbe Gün, Fox Tv

Oyunbozar, Star Tv

Kabare, Kabare

Buzda Dans, 2007, yapımcı

Şarkı Söylemek Lazım, 2007, yapımcı

Tiyatro oyunları

Sigara Böreği, 2002, Tiyatro Portakal

Televizyon dizileri

Salacak Öyküleri, 1998, Tilt Mahmut

Hayat Bilgisi, 2003, (2005-2006 sezonları) Bestele Behçet

Bir Varmış Bir Yokmuş, TV filmi, 2005

Sevda Tepesi, 2005, Adem

Dedektif Biraderler, 2008, Turna

Çılgın Dershane Üniversite, 2014, Doktor Bilgin

Sinema filmleri

Çılgın Dersane, 2007, doktor Bilgin

Çılgın Dersane Kampta, 2008, doktor Bilgin

Ayakta Kal, 2008, Ömer

Çılgın Dersane 3, 2014, doktor Bilgin

Radyo programları

Gamlıbaykuş, 1999-2003, Best FM

Karacan OnAir, Alem FM

ÖDÜLLERİ

1994 yılında İstanbul ilinde liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır.