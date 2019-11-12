12.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:01

Okan Bayülgen'in programına konuk olan Fatma Şahin'in güldüren anları

-Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu programda eğlenceli anlar

GAZİANTEP - Başarılı siyasi geçmişinin yanı sıra renkli kişiliği ile de bilinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in komik anları güldürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir televizyon kanalında yayınlanan ve Okan Bayülgen'in sunduğu uykusuzlar kulübüne konuk oldu. Eğlenceli anlar yaşayan Fatma Şahin, yaşadıkları komik anıları ile izleyenleri güldürdü hem de kahkahaya boğuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurucu bakanı olan Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı komik anısını da paylaştı. Okan Bayülgen'in,"r" harfini söyleyemediğini hatırlattığı Fatma Şahin, "R'leri hafif söylüyorum. Olan bu yapacak bir şey yok" diyerek, hem güldü hem de güldürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hatırasını da anlatan Şahin, "2002 yılında milletvekili adayıyım. Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldi. Bana, Gaziantep'in meşhur yerlerini sordu. Rumkale dedim. Baktım Yumkale yazıyor. 'Efendim, Rize'nin 'r'si dedim' düzeltti. 'Başka neresi var' dedi. Yesemek dedim. 'Baktım bu sefer de Resemek yazıyor. 'efendim bu sefer gerçek 'r', diğer 28 harf sağlam' dedim"



Komik anlar stüdyoyu kahkahaya boğdu

Programda, Fatma Şahin'in 25 Aralık koşusu için start vermeye hazırlandığı anda korumasının denemek amacıyla erken ateşlediği silah ile ilgili görüntüler de yayınlandı. Fatma Şahin'in o anlardaki zorlu ve komik anları stüdyodakileri kahkahalara boğdu. Görüntüleri izleyince kahkahalara boğulan Fatma Şahin, "25 Aralık koşusuna ben start verecektim. Yanımızdaki koruma, güvenlik arkadaşımız. Ben de neye baktığını anlamadım. Deneme yapıyormuş. Sema bunu niye yaptın diyorum. 'deneme yaptım' diyor. Gerçek silah olsaydı beni vurmuştu herhalde" dedi.

Kaynak: İHA