Oğuzhan Koç kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve kariyeri..

Çok Güzel Hareketler'le oyunculuk kariyerine başlayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, son yıllarda oyunculuk kariyerinden çok magazin ekranlarında dikkat çekmekte ve merak edilmektedir. Peki, Oğuzhan Koç kimdir, kaç yaşında?

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Bahattin ve Kıymet Koç çiftinin ikinci erkek çocukları olarak doğmuştur dünyaya geldi. 13 Mart 1992 tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı. Müzik eğitimi almak isteyen Oğuzhan Koç, Ali Cengiz Çelenk Korosu'nun sınavlarına girdi ve kazandı.

8 yaşında Bursa Devlet konservatuarı hocalarından müzik eğitimi almaya başladı, 16 yaşına kadar devam etti. İlkokulun ardından Gazi Anadolu Lisesi'ne girdi, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Lisede hem müzik hem de tiyatro ile ilgilendi. O sırada hala yakın arkadaşı olan ve birlikte projelerine devam ettiği Eser Yenenler ile arkadaş oldu.

Lise eğitiminden sonra bir yıl Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne devam etti ancak bu bölümde okumak istemediğine karar vererek 2005 yılında İstanbul'a gelerek arkadaşı Eser Yenenler'in yanına yerleşti.

İstanbul'a geldikten sonra amatör müzik grubu kurarak çeşitli yerlerde sahne aldı. . İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne girdi.

HAYATI VE KARİYERİ

2007 yılının Ağustos ayında BKM'ye katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın filmi Neşeli Hayatlar'da yer aldı. Sonrasında fenomen haline gelen "Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programında hem oyunlar yazdı hem de oyuncu olarak yer aldı.

Müzikal çalışmalarına da devam eden Oğuzhan Koç, yazdığı ve bestelediği olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı Ferhat Göçer'e vermiştir.

2009 yılındaki Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümündeki "Giden Günlerim Oldu" şarkısı da Oğuzhan Koç'a aittir.

Oğuzhan Koç, Star TV'de 2013 Mayıs ayında Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile beraber 3+1 isimli gece şovuna başladı. Programı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren "3 Adam" adıyla devam etmekteydi. Ancak Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak, 3 Adam Yapım isimli yapım şirketi kurdular ve programa bir süre ara verdiklerini açıkladılar.

Oğuzhan Koç, BKM'de tanıştığı kendisi gibi oyuncu Zeynep Koçak ile olan 8 yıllık ilişkisini 2015 yılında bitirmiştir.

Oğuzhan Koç, "O Ses Çocuklar" programında Burak Kut ve Hadise ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.

ÖDÜLLERİ

2011 - 17. Kral Müzik Ödülleri, En İyi Film Müziği - Çok Filim Hareketler Bunlar

ALBÜMLERİ

2013 - Ben Hala Rüyada

FİLMLERİ

2018 - Yol Arkadaşım 2

2017 - Yol Arkadaşım

2017 - Doru (Seyis 2)(Sinema Filmi)

2016 - Fırıldak Ailesi Orta Dünya (Seslendirme)(Sinema Filmi)

2016 - 3 Adam Fazla Gurur Kalbe Vurur (TV Dizisi)

2015 - Bana Baba Dedi Bana Baba Dedi (Kaan) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat Neşeli Hayat (Timur) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

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