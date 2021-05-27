Oğuzeli semt pazarının temeli törenle atıldı
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Oğuzeli semt pazarının temeli törenle atıldı

Oğuzeli semt pazarının temeli törenle atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şahinbey Belediyesinin destekleriyle Oğuzeli ilçesine yapılacak olan Semt pazarının temel atma töreni gerçekleşti.

Şahinbey Belediyesinin destekleriyle Oğuzeli ilçesine yapılacak olan Semt pazarının temel atma töreni gerçekleşti.

Şahinbey Belediyesinin destekleriyle Oğuzeli ilçesine yapılacak olan Semt pazarının temel atma töreni gerçekleşti. Gerçekleşen temel atma törenine Şahinbey Belediyesi Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Pazar esnaflarının ve vatandaşların Pazar yerlerinde alışveriş yaparken zorluk yaşamasından dolayı semt pazarı inşaatları devam ediyor. Şahinbey Belediyesinin destekleriyle Oğuzeli ilçesinde bir semt pazarı yapılacak ve vatandaşlar ve pazar esnafı rahat bir şekilde hizmet verip alabilecek. Törende konuşan Oğuzeli Ayten Doğan, önceden Pazar yerlerinde alışveriş yaparken çok zorluk yaşadıklarını belirterek, "Çok sevindik Semt pazarımızın yapılmasından dolayı. Daha önceden Pazar yerimiz vardı, seyyar çadırlar kuruluyordu. Kışın geliyorduk, yağmur yağıyordu, rüzgar vuruyordu. Başımıza çökecek diye çok korkuyorduk. Şimdi burası güzel bir kapalı Pazar yeri olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum, çok güzel oldu, çok mutluyuz" dedi. Yapılacak semt pazarının daha güzel ve sağlıklı olacağını kaydeden Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, "Burada yaptığımız pazar yeri inşallah hem halkımıza hem Pazar esnafımıza daha modern daha sağlıklı bir ortamda hizmet almalarını ve vermelerini sağlayacak olan bir pazar yeri. Bu Pazar yeri gerçekten Oğuzeli'mizin önemli bir ihtiyacıydı. Kışın yağmurda yazın güneşte alışveriş yapmak zorunda kalıyorlardı. Pazar esnafımızda yanı şekilde zorluklar yaşıyordu. Ben bu yapılan hizmetten dolayı başta Şahinbey Belediye Başkanına, meclis üyelerine ve yönetimlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Semt pazarlarının çok amaçlı da kullanılabileceğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Biz göreve başladığımızda 1 tane Pazar yeri vardı Şahinbey'de şu anda Şahinbey ilçemizde 12 tane Pazar yerimiz var. İnşaatı devam eden 2 tane daha Pazar yerimiz var. Pazar yeri diyip geçmeyin çok güzel iş görüyor. Pazarcı rahat ediyor, çadır kurmadan, kışın yağmurdan yazın güneşten alışveriş yapmak gerçekten zor. Vatandaşımız geldiği zaman yanında otoparkıyla birlikte vatandaşlar arabasını park edebilecek. Çamura, güneşe kalmadan rahatça alışverişi yapabilecek. Biz Pazar yerlerini çok amaçlı dam kullanıyoruz onun için haftada bir gün pazar yeri olarak değil. Onun dışında oto park olarak kullanıyor, kurban bayramında kurban kesim yeri olarak kullanıyoruz. Üstü kapalı geniş bir mekan olduğu için toplantı filan yapmak için kullanabiliyorsunuz. Kardeş belediyelerimiz var. Halka hizmet noktasında kardeş belediyemiz olan, ilçe belediyelerimiz olan belediyelere, halkımıza hizmet etmeye devam etmek için iş birliğine devam ediyoruz. İnşallah temellerini atacağımız semt pazarımız Oğuzeli Belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Semt pazarının yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Nurgül Aşık, "Semt pazarından dolayı çok mutlu olduk. Pazara geldiğimiz zaman çok rezillik çekiyorduk. Çadırlar başımızdan uçuşuyordu. Çok istediğimiz bir şeydi kavuştuğumuz için çok mutluyuz. En azından rahat bir alan olacak, daha güzel olacak ve her şey istediğimiz şekilde gözümüzün önünde bulunacak. Karışık bir durum olmayacak memnunuz o yönden" diye konuştu.

Tören, semt pazarının temeli atılarak son buldu. - GAZİANTEP

Oğuzeli semt pazarının temeli törenle atıldı
Oğuzeli semt pazarının temeli törenle atıldı
Oğuzeli semt pazarının temeli törenle atıldı
Oğuzeli semt pazarının temeli törenle atıldı
Oğuzeli semt pazarının temeli törenle atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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