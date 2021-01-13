Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz hayatı ve biyografisi! Oğuz Yılmaz kaç yaşında, nereli?
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Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz hayatı ve biyografisi! Oğuz Yılmaz kaç yaşında, nereli?

13.01.2021 08:26 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:29
Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz hayatı ve biyografisi! Oğuz Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Oğuz Yılmaz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Oğuz Yılmaz hakkında merak edilenler. Oğuz Yılmaz hayatı ve biyografisi. Oğuz Yılmaz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Oğuz Yılmaz merak konusu oldu. İşte Oğuz Yılmaz hakkında merak edilen Oğuz Yılmaz kimdir, Oğuz Yılmaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Ekim 1968

Kaç yaşında: 52 yaşında

Nereli: Ankara

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı. 1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya' Oğuz Yılmaz'ın etkili yorumuyla Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.


Yılı

Albüm Adı Not
36 2017 Tırtıl
35 Ankaralı 12 Dev Adam Karışık sanatçılar. Albüme özel 2 şarkı.
34 2015 Coştur Coştur
33 2012 Ayrılmam Ankara'dan
32 2010 Aşkın Bitirdi Beni
31 2009 Su Perisi
30 2007 Yersen
29 2005 Uğur Böceğim
28 2003 Muhtar Emmi "Abidin" "Çözdal" ses getiren şarkıları.
27 2001 Uzun Hava ve Bozlaklarımız 3 Karışık sanatçılar. Albüme özel 1 şarkı.
26 Uzun Hava ve Bozlaklarımız 2 Karışık sanatçılar. Albüme özel 2 şarkı.
25 Uzun Hava ve Bozlaklarımız 1 Karışık sanatçılar. Albüme özel 1 şarkı.
24 Gördün mü? "Çekirge" "Topal"ses getiren şarkıları.
23 2000 Sensiz Olmuyor - Özel Best Of Elektro bağlama tekrar kayıt.
22 Maziden Bir Demet Klasikler Best Of tekrar kayıt. Nostalji.
21 1999 Usta "Bas Bas Paraları Leylaya" (Usta) remix, ikinci baskıda yer aldı.
20 Ankara Muhabbet Geceleri 3 Karışık sanatçılar. Albüme özel 3 şarkı.
19 Ankara Rüzgarı 2 Karışık sanatçılar. Albüme özel 4 şarkı.
18 Nazlımı Beklerim Diğer baskılarda "Şevket"
17 1998 Ankara Koçları - Vurgunum Sana "Böcek" ve "Ağzı Olan Konuşuyor" şarkıları albüme eklenmemiş.
16 1997 Keriman Diğer baskılarda "Kim Bunlar?"
15 1996 Ankara Rüzgarı 1 Karışık sanatçılar. Albüme özel 4 şarkı.
14 Alemci "Akşamcı" ve oyun havalarıyla ses getirdi.
13 1995 Ankara Muhabbet Geceleri 2 Karışık sanatçılar. Albüme özel 3 şarkı.
12 Çarşı Çakalı "Zahidem" "Misket" ses getiren şarkıları.
11 1994 Ankara Muhabbet Geceleri 1 Karışık sanatçılar. Albüme özel 3 şarkı.
10 Sensiz Olmuyor "Ellere Gitsen de" "Olakalmış" ses getiren şarkılar.
09 1993 Sincan Halk Konseri 89, 90, 91 yıllarındaki, albüm şarkıları yer alıyor.
08 Sincan Oturak Aleminde 100 dakika 1 Karışık sanatçılar.
07 1992 Döktür Muazzez İlk defa, 2 uzun hava yer aldı.
06 1991 Konser Diğer baskılarda "Ayaz Geceler" "Çiçek Dağı"
05 Bence Hatice Diğer baskılarda "İsyanlardayım"
04 Ehli Keyif - Yalana Bak "Çekirge" ilk bu albümde.
03 1990 Zilli Dilek Diğer baskılarda "Çilli Horoz"
02 Sen Uyurken Gideceğim İlk, arabesk albümü.
01 1989 Duydun mu? - Bidenem İlk, oyun havaları albümü.
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