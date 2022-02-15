OĞULA BİR GÖZ YETİYOR

KÜTAHYA'da tüfek kazası sonucu 7 yaşında sağ gözünü kaybeden Salih Aslan (48), 4 yıldır camide müezzin olan doğuştan görme engelli oğlu Taha Aslan'ı (26) vakit namazlarında camiye götürerek destek oluyor. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümü ön lisans programını tamamladıktan sonra 8,5 ayda hafız olan, camide müezzin olarak görev yapan Taha Aslan, asla yaşama küsmediğini ve babasının bunda çok büyük etkisi olduğunu ifade ederek, 'Camiye babamla birlikte gidip, geliyorum. Beni hiç yalnız bırakmıyor' dedi.

Servi Mahallesi'nde oturan doğuştan görme engelli Taha Aslan, ailesinin desteğiyle sosyal yaşamına devam ederek Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümü ön lisans programını tamamlayan Aslan, yaklaşık 4 yıl önce de Musalla Camii'ne müezzin olarak atandı. Aslan, görme engeline rağmen yaşama sevinci ve azmiyle çevresine de örnek olurken, en büyük destekçisi ise 7 yaşında tüfek kazasında sağ gözünü kaybeden babası Salih Aslan oldu. Tek gözü gören baba Aslan, görme engelli ve müezzin olan oğlu Taha'yı her gün evine 1 kilometre uzaklıktaki Musalla Camii'ne vakit namazlarında koluna girip götürüp, getiriyor.

'ARKADAŞLARIMLA SOSYAL AKTİVİTEM VAR'

Taha Aslan, görme engeline rağmen ailesinin ve çevresinin desteğiyle eğitimini sürdürdüğünü söyledi. Lisans eğitimini tamamlamak için halen çalışmaya devam ettiğini anlatan Taha Aslan, 'Doğuştan görme engelliyim. Ailemin desteğiyle eğitimime ara vermeden devam ettim. İlk ve ortaokuldan sonra imam hatip lisesini bitirdim. Ön lisansın ardından ise 4 yıl önce müezzin olarak atandım. Evime yaklaşık 1 kilometre olan görev yaptığım camiye bir gözü engelli olan babam ile birlikte gidiyoruz. O bana her zaman destek oldu. Çoğu vaktimi camide geçiriyorum. Onun haricinde arkadaşlarımla sosyal aktivitelerim var. Uygulamalı dersler yapıyorum. Buraya babamla birlikte gidip geliyorum. Beni hiç yalnız bırakmıyor. Sosyal yaşantıma da devam etmeye çalışıyorum, içime kapanık bir insan olmadım. Duyarlı vatandaşlarımız çok fazla. İşimi o kadar fazla kolaylaştıranlar oluyor ki, bazen ben de inanamıyorum' dedi.

'OĞLUMUN HALA HEDEFLERİ VAR'

7 yaşında tüfek kazası sonucu sağ gözünü tamamen kaybettiğini belirten baba Salih Aslan ise, oğlunun görme engeline rağmen yaşama sevinciyle dolu olduğunu söyledi. Bu anlamda çevresine örnek olduğunu ve ailesi olarak ona destek olmaya çalıştıklarını anlatan Aslan, 'Oğlum 26 yaşında görme engelli. Oğlumla birlikte sürekli camiye 5 vakit beraber gidip geliyoruz. Engelli olduğu için ben kendim götürüp getiriyorum. Kendim de tüfeğin patlaması sonucu sağ gözümü kaybettim. Ben de engelliyim. Oğlumun hala hedefleri var. Onları başarması için elimizden geleni yapacağız' şeklinde konuştu.