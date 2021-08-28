ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyündeki 3 derslikli Şehit Yasin Karakayacı İlkokulu'nun öğretmenleri Meryem Meydan, Elif Nur Bulut ve Burcu Kaya ile korucular, yüz yüze eğitim öncesi sınıfların zeminine parke döşeyip, boya ve badana yaptı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyündeki 3 derslikli Şehit Yasin Karakayacı İlkokulu'nun öğretmenleri Meryem Meydan, Elif Nur Bulut ve Burcu Kaya ile korucular, yüz yüze eğitim öncesi sınıfların zeminine parke döşeyip, boya ve badana yaptı.

Göle ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Dedeşen köyünde 30 öğrencisi bulunan Şehit Yasin Karakayacı İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Meryem Meydan, okulun yenilenmesi için proje hazırladı. Öğretmenler, yeni eğitim ve öğretimin yılının 6 Eylül'de başlanacağının açıklanmasının ardından harekete geçti. Öğretmen Meryem Meydan, iki birleştirilmiş sınıf ile bir ana sınıfını yüz yüze eğitime hazırlamak için meslektaşları Elif Nur Bulut ve Burcu Kaya ile çalışma başlattı. Çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve ilçe Jandarma Komutanlıkları, Köprülü Belde Belediye Başkanı, Dedeşen köyü dernek başkanları ile Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği ve köyün öğrencileri destek verdi. Okuldaki sınıfların zeminine parke döşendi, boya ve badanası yapıldı. Sobalar kaldırılarak yerlerine kalorifer tesisatı döşendi ve öğrenciler için oyun parkı kuruldu.

'KORUCU ARKADAŞLARIN DESTEĞİ İLE GÜZEL BİR ÇALIŞMA YAPTIK'

Yaklaşık 1,5 yıl önce atandığı okulda iki öğretmen arkadaşı ile birlikte birçok eksiği belirlediklerini belirten Meydan, şunları söyledi

Öğretmen arkadaşlarla planlar yaptık, ancak pandemi nedeniyle bir çalışma yapamadık. Yüz yüze eğitimin başlayacağını öğrenince planlarımızı hayata geçirdik. İlk olarak bahçe düzenlemesi yaparak kilit parke taşı döşedik. Çocuklar için kurulan park alanını yeniledik. Daha sonra binanın iç-dış boyasını ve çatının onarımını yaptık. Sınıfların içine laminat parke döşedik, ana sınıfı için saten minder sipariş ettik. En önemlisi kış aylarının ağır geçtiği ilimizde sınıflar, küçük sobalarla ısıtılıyordu. Sobaları kaldırdık ve kalorifer sistemi kurduk. Öğrenci ve öğretmenlerin masa ve dolaplarının yenilerini sipariş ettik. Akıllı tahta eksiği için Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli talepleri ilettik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve korucu arkadaşların da desteğiyle güzel bir çalışma yaptık.

Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adem Taçyıldız, okul tadilatında öğretmenlere gereken yardımı yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tarkan Ezgi Mola Celil Nalçakan
Spor Abdullah Avcı Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÖĞRETMENLER VE KORUCULARIN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 12:36:33. #1.15#

title