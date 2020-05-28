Öğretmenler LGS'ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı
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Öğretmenler LGS'ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı

Öğretmenler LGS'ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı 20 Haziran'daki sınav için öğretmenler kolları sıvadı Düzce'de 15 temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmenleri 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavına girecek öğrenciler için maske üretmeye başladı.

28.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:40

Öğretmenler LGS'ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı

20 Haziran'daki sınav için öğretmenler kolları sıvadı

DÜZCE - Düzce'de 15 temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmenleri 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavına girecek öğrenciler için maske üretmeye başladı. Günlük 250 maske üreten öğretmenler, sınava kadar üretilen tüm maskeleri öğrencilere verecek.

Korona virüs ile mücadele kapsamında okullara verilen ara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayına kadar kapatılmasının ardından öğretmenler öğrencileri için çeşitli şekillerde eğitimlerini devam ettiriyor. Düzce'de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde ki öğretmenler ise 20 Haziran'da gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için kolları sıvadı. Öğretmenler, sınava girecek öğrenciler için Maske dikimine başladı. Okulda bulunan öğretmenlerin katılımı ile maske dikim atölyesi oluşturuldu. Günlük 250 maske üretimi yapan öğretmenler 20 Haziran'a kadar Düzce'de il genelinde sınava girecek öğrencilere kapılarda dağıtılacak maskeleri üretmeye başladı. Maske dikimi ile ilgili bilgiler veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hale Meral, " Öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte hep birlikte bu kararı verdik. Bu salgın sürecinde maske ihtiyacı çok fazla olacaktı. Her öğrencimize 5 maske diye başladık projeye ama şu anda 500 maskeye ulaştık. Hedefimiz daha da çok fazla yapmak. Korona virüs sürecinde öğrencilerimize lazım olacağını düşündük. Okulların 1 eylül itibari ile açılacağını duyduktan sonra da bu maskeleri LGS öğrencilerine hibe etmeye karar verdik. Sınava girecek öğrenciler öğretmenlerin hazırladığı maskeler ile sınava girecek. Okulumuzda da zaten sınav yapılacak bizde girişlerde hem öğretmenlerimize hemde LGS'ye girecek öğrencilerimize maske vereceğiz" dedi.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Emine Yalçın'da, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, " Ben bu projenin iğneleme kısmındayım. Gerçekten çok güzel bir proje inşallah kullanmak zorunda kalmayız. Gönüllü olarak geliyoruz. Zor olmuyor zevkli oluyor. Burada tarih, Kimya, coğrafya, İngilizce öğretmenleri var. Sonuç olarak ben düşünürsem dikişten anlayan bir insan değilim ama kendi çapımızda burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Öğretmenler okulda oluşturdukları atölyeye her gün gelerek oluşturdukları maskeleri tek tek ütüleyip paketleyerek sayı oluşturuyor. Oluşturulan paketler LGS sınavlarının yapılacağı okullarda girişlerde öğrencilere dağıtılacak.

Öğretmenler LGS'ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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