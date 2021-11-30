ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYELERİ SMA HASTASI AREN VE LİNA'YA

AMASYA (DHA) - AMASYA'da Abdurrahman Kamil İlkokulu'nda görev yapan Nuray Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisine alınacak hediyelerin ücretlerini SMA Tip 1 hastası Aren ve Lina'ya bağışlanmasını istedi. Veliler, kendi aralarında topladıkları 1200 lirayı hasta bebekler için açılan yardım kampanyası hesabına yatırdı. Öğretmen Nuray Yılmaz, farkındalık amaçladığını belirterek, "Damlaya damlaya göl olur" dedi.

Abdurrahman Kamil İlkokulu 1/B sınıfı öğretmeni Nuray Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde farkındalık yaratmak istedi, velilerle iletişime geçerek, hediye kabul etmeyeceğini söyledi. Nuray öğretmen, kendisine alınacak hediyelerin ücretlerini ise Amasya'da yaşayan ve SMA Tip 1 hastası olan Aren ve Lina bebek için başlatılan yardım kampanyası hesabına yatırılmasını rica etti. Nuray öğretmenin bu isteği üzerine kolları sıvayan veliler, kendi aralarında topladıkları bin 200 lirayı Aren ve Lina bebeğin hesabına yatırdı.

'İNŞALLAH FARKINDALIK OLUŞTURUR'

Velilerine ve öğrencilerine teşekkür eden Öğretmen Nuray Yılmaz, "27 yıllık öğretmenim ve bahçemdeki çiçekleri yetiştirmeye çalışıyorum. Amacım, vatana, millete ve toplumumuza hayırlı evlatlar yetiştirmektir. 24 Kasım'dan önce velilerimle konuştum ve hediye kabul etmeyeceğini anlattım. Bunu hayra ve güzel işlere nasıl vesile kılabilirim, okulda değerler eğitimini nasıl yaşayarak sürdürebilirim diye düşündüm. Bu süreçte SMA hastası çocuklara destek olmak istedim ve Amasya'da SMA hastası var mı yok mu, bunu araştırdım. Amasya'da SMA hastası olan 2 bebeğin olduğunu öğrendim. Bu fikrimi velilerimle paylaştım ve çok güzel geri dönüşler aldım. SMA hastası çocuklarımızın aileleriyle iletişime geçildi ve toplanan paralar, geçtiğimiz hafta hesaplara yatırıldı. SMA hastası çocuklarımızın, aileleri de bana bir sertifika verdi. Güzel bir işe imza attığımız için çok mutluyum. İnşallah bu güzel işler farkındalık oluşturur ve yaygınlaşır. Damlaya damlaya göl olur" dedi.

'BÖYLE BİR ŞEYE VESİLE OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Sınıf velilerinden Emine Uzar, "Öğretmenimiz, Öğretmenler Günü'nde hediye istemediğini ve eğer bir şey yapacaksak SMA hastası çocuklara yardım etmemizi istediğini söyledi. Amasya'da 2 SMA hastası çocuk olduğunu öğrendik ve toplanan parayı bu iki çocuğumuza paylaştırdık. Böyle bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah güzel bir şeye vesile olmuşuzdur" şeklinde konuştu.

'LİNA'YA CAN SUYU OLDULAR'

Çok mutlu olduklarını ifade eden 7 aylık Lina bebeğin annesi Gülay Çulha, "Buradan Nuray hocama ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler Günü'nde Lina'ya can suyu oldular. Böyle duyarlı davranışları tüm vatandaşlarımızdan bekliyorum. Herkesin desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. Lütfen bağışlarınızı, desteklerinizi ve dualarınızı bizlerden eksik etmeyin" diye konuştu.

'İNŞALLAH BİRLİKTE TEDAVİSİNİ YAPTIRACAĞIZ'

20 aylık Aren bebeğin annesi Şuheda Kaya ise, "Ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bir yıldır kampanya yapıyoruz. Şu an kampanyamızda yüzde 48'e kadar geldik. Yüzde 100'ü tamamlamak istiyoruz ve bunun için de mücadele ediyoruz. Amasya'da yaşıyoruz ve burada sesimizi duyan değerli öğretmenlerimize, bize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte Aren'in tedavisini yaptıracağız ve Aren yaşayacak" dedi.