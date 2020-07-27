Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
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Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı birincilerinden Gürkan İnal'ın öğretmeni İlker Nafile, lüks aracını öğrencisine hediye etti. "Eğer birinci olursan arabam senin" diyerek öğrencisini motive etmeye çalıştığını dile getiren İlker Nafile, "Birincilik haberi gelince gerçekten ağladım" dedi.

27.07.2020 19:38 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:59

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birincilerinden Gürkan İnal'ın öğretmeni İlker Nafile, aracını öğrencisine hediye etti. Öğrencisinin birinciliğinden dolayı gurur duyduğunu belirten İlker Nafile, "Benim 19 senelik hayalimdi. Anahtarımı uzatarak 'Eğer birinci olursan arabam senin olur' diyerek motive etmeye çalıştım. Sabah birincilik haberi gelince gerçekten ağladım." dedi.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birinciler de ortaya çıkmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sabah saatlerinde resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama doğrultusunda bu yıl YKS'den 5 kişi birincilikle çıktı. Aygün'ün birincilerin illerini paylaşması üzerine Ankara birincisi Gürkan İnal, başarısının sırrını paylaştı.

TED Ankara Koleji'nden bu sene mezun olan 2020-YKS Ankara birincisi Gürkan İnal, üniversite sınavı için son seneye kadar özel bir çalışma yapmadığının altını çizdi. 2020-YKS'de toplam 200 sorudan sadece 2 tanesine yanlış verdiğini belirten İnal, "İyi bir sonuç alacağımı düşünüyordum. Sınavdan çıktıktan sonra da sınavımın iyi geçtiğini düşünüyordum. Fakat bu sonucu beklemiyordum. Bu süreçte online derslerle devam ettik. Tabii ki yüz yüze eğitim gibi olmuyordu. Bunun yanı sıra avantajım ise; okula gitme konusunda zaman kaybım olmadı, istediğim zaman istediğim derse çalıştım" dedi.

Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti

"NE OLACAĞINI BİLEMEDİĞİM İÇİN BENİM DE ENDİŞEM VARDI"

Covid-19 dolayısıyla yaşanan belirsizliğin kendisini de strese düşürdüğünü belirten İnal, "Garip bir süreç geçirdik. Sınav önce ertelendi sonra yeniden ileriye alındı. Ne olacağını bilmediğim için benim de endişem vardı. Aynı zamanda Covid-19 dolayısıyla endişe yaşadım. Virüs bulaşırsa ne olacak diye düşünüp duruyordum. Elimden geldiğince bu düşüncelerden arınarak yoluma devam ettim" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK KONU TEKRARI YAPTIM"

Sınav sonucunu ailesinden öğrendiğini belirterek, hak ederek kazandığı başarı sonucunda sabah kahvaltısını bile nasıl yediğini hatırlamadığını söyleyen İnal, "Üniversitede bölüm olarak mühendislik düşünüyorum; bilgisayar ya da elektrik elektronik. Üniversiteye henüz karar vermedim. Bundan sonraki süreçte daha iyi araştırma yapıp, kendim için en iyi yere gitmek isteyeceğim. Bana ailem haber verdi. Çok garip bir duyguydu. Çok fazla inanamadım. Bu sabah ki kahvaltıda ne yediğimi bile hatırlamıyorum. Arada kaynadı. Ben çok fazla test çözmedim daha çok konu tekrarı yaptım. Son zamanlarda da test ve geçmiş sınavlara yöneldim. Sınava giren öğrenciler kendilerine neyi uygun görüyorsa onu yapsınlar" şeklinde konuştu.

Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti

"YÜZDE 1 HATAYLA SINAVI TAMAMLADIM"

TYT'de Türkçe dersinin paragraf sorularında zorlandığını aktaran İnal, "Benim de en kötü olduğum alanlardan paragraf. Fakat Türkçe'yi tamamlayıp diğerlerine geçtiğimde rahat ettim. Türkçe'de 1 tane yanlışım var TYT'de. AYT'de de Fizik dersinden 1 tane yanlışım var. Toplam 200 soruda 2 adet yanlışım mevcut. Yüzde 1 hatayla sınavı tamamladım" diye konuştu.

"BEN RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM BİRİNCİ OLUŞUNU"

2020-YKS Ankara birincisi Gürkan İnal'ın annesi Sevgi İnal ise şu ifadeleri kullandı:

"Mutluyum, gururluyum. Ben sadece lojistik destek verdim Gürkan'a, düzenli beslenmesini ve uyku düzenini sağladım. Onun haricinde zaten bilinçli bir öğrenciydi. Allah yolunu açık etsin. Ben rüyamda görmüştüm birinci oluşunu, TYT birinciliğini görünce çok sevindik, ağladık. Hep ağlamalarımız sevinçten olsun inşallah. Eşimle birlikte gidip Gürkan'ı öptük. 'Gürkancığım, birinci olmuşsun' dedik. Uyuyordu, ilk verdiği tepki, 'Bu saatte mi açıklanmış' oldu. Oğlumun kendi seçimi olacak, mühendislik okuyacak."

"BİRİNCİLİK ÇOK ZOR BİR OLAY, BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Sabah haberi aldıklarında çok mutlu olduklarını ve gözyaşlarına hakim olamadıklarını belirten Gürkan İnal'ın babası Zekeriya İnal, "Sabah haberi alınca gözlerimiz yaşardı. Birincilik beklemiyorduk ama mutlaka ilk bin kişinin içinde olacağını düşünüyorduk. Bizi çok gururlandırdı. Son yıl ağırlık verdi. Geriden hiç ders bırakmadan bitirdi liseyi. Hep yorum yapardı, hiçbir zaman ezber yapmazdı. Benim hayalim tıp okuması. Bize faydası olur diye düşünüyorum. Ne olursa oğlumuzu destekleyeceğiz. Birincilik çok zor bir olay bizi de çok mutlu etti" dedi.

"GÜRKAN SÜRECİ ÇOK GÜZEL İDARE ETTİ"

Öğretmenlik hayatı boyunca öğrencilerinden birincilik beklediğini söyleyen İB Özel Öğretim Kursu Kurucusu İlker Nafile, hayalinin Gürkan İnal'la birlikte gerçekleştirdiğini belirtti. Nafile, "Benim 19 yıllık hayalimdi, Türkiye birincisi çıkarmak. Hep bu hayalle hareket ettik. Gürkan'a çok teşekkür ediyorum benim bu hayalimi gerçekleştirdiği için. Gürkan süreci çok güzel idare etti. Bütün öğrencilere de tavsiyem; düzenli çalışmaları" diye konuştu.

Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti

ARABASINI HEDİYE ETTİ

Öte yandan Gürkan İnal'ın öğretmeni İlker Nafile, sınavda birinci olan öğrencisine arabasını hediye etti. "Eğer birinci olursan arabam senin" diyerek öğrencisini motive etmeye çalıştığını dile getiren İlker Nafile, "Birincilik haberi gelince gerçekten ağladım" dedi.

Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Haber Yorumları (6)
HAYLASS: Araba gitti diye ağlamış olmasın :S
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YUNUS: şov yalan anca 1 tur vermiştir hanngi insan verriri
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EMPATİ YAPIN: Hoca Harikasın....Al sana babayiğit...
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