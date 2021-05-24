ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ
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ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'daki özel bir okulun öğrenci ve öğretmenleri Burdur Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanlarını besledi.

Isparta'daki özel bir okulun öğrenci ve öğretmenleri Burdur Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanlarını besledi.

Isparta'daki özel bir okulun öğrenci ve öğretmenleri, Burdur'daki Patili Kalpler isimli sokak hayvanı gönüllüleriyle dün bir araya gelerek, Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp eşliğinde gittikleri Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı ve Burdur çöplüğünde hayvanları besledi.

Kolejin kurucusu Şule Yurcu, "Değerli arkadaşlarımıza destek olmak için öğretmen ve öğrencilerimiz taşın alına elini soksunlar, ayda iki kere destek versinler istedim. Bundan sonra desteğimizi sürdüreceğiz. Hayvanların beslendiğini görmek beni çok mutlu etti" dedi.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, "Hayvan sevgisi insan sevgisiyle eşdeğerdir. Bu hayvanlar aç kaldığı sürece toplum için zarar teşkil eder. Bizim hayvanların bakımını sağlayacak tedbirler almamız lazım. Sokak hayvanlarına sadece hayvansever gruplarının değil, tüm toplumun aynı özveriyle sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

Patili Kalpler Grubu yönetici Özgür Özçelik de sokak hayvanlarını besleme etkinliğine destek verenlere teşekkür etti. Etkinliğe katılanlar getirdikleri mamalarla Burdur Belediyesi Barınağı ile Burdur çöplüğündeki hayvanları besledi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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