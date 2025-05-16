ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? MEB il içi atama sorgula!

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? MEB il içi atama sorgula!
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Öğretmenlerin il içi atama sonuçları, 2025 yılı yer değiştirme takvimi kapsamında merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il içi atama başvurularını 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında kabul etti. Özellikle "Öğretmen il içi atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu, arama motorlarında en çok sorulan başlıklardan biri haline geldi.

Öğretmen il içi atama sonuçları, binlerce eğitimcinin heyecanla beklediği kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı yer değiştirme takvimi doğrultusunda yapılan başvuruların ardından, "Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı?" sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İl içi yer değiştirme sürecinde, atama sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.

MEB İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Atama için başvurular 16 Mayıs 2025 saat: 16.00'ya kadar yapılabilecek. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılabiliyor.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? MEB il içi atama sorgula!

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. Bakanlığa sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? MEB il içi atama sorgula!

MEB İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları 20 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 itibari ile yapılacak.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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