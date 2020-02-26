: Öğretim üyeleri "Çiftlik İzleme Yönetim Sistemi" yazılımı geliştirdi

26.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:25

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) hayvansal üretimde verimi artıran Çiftlik İzleme Yönetim Sistemi Veri Analizi'nde dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli yazılım geliştirdi.

MAKÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Onur Sevli, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin iki yıl önce Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve ihtisaslaşması Programı ile desteklenerek geliştirildiğini söyledi.

Ülkede hayvan varlığının sağlıklı biçimde kayıt altına alınamaması probleminden yola çıktıklarını aktaran Sevli, buna yerli ve milli bir çözüm üretme arayışı içine girdiklerini bildirdi.

Sahada yaptıkları araştırmada, bu alanda çok fazla ithal yazılım ve donanım olduğunu gördüklerine işaret eden Sevli, MAKÜ Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde veterinerlik ve analiz uzmanı öğretim üyeleriyle sistemi tasarladıklarını dile getirdi.

"Tamamen yerli ve milli"

Geliştirilen yazılımla veri merkezinde binlerce çiftlikten gerçek zamanlı alınan verilerin anlık olarak analiz edip raporlarını üreticilere sunabildiklerini ifade eden Sevli, şöyle konuştu:

"Yazılımımızın en büyük özelliği tamamen yerli ve milli olması. Buna uygun donanımlarımızı da geliştirmeye başladık. Bu yazılımla iki hedefimiz var: Çiftliklerdeki üretim verimliliğini artırmak ve çiftlik izleme yönetim sisteminde ülkenin dışa bağımlılığını sıfıra indirmek. Çiftlik İzleme Yönetim Sistemi yazılımı, sadece bir veri kayıt sistemi değil. Çiftlik içinde hayvanın doğum öncesinden başlayarak elde edilen hayvansal ürünlerin, son kullanıcıya ulaşmasına kadar tüm verileri tutan, çiftlik içindeki cihazları yönetebilen, cihazların haberleşmesini sağlayan, yapay zeka, büyük veri, bulut teknolojilerini kullanan bir sistem. Bu anlamda Tarım 4.0 uygulamalarında ülkemizdeki ve dünyadaki öncü yazılımlardan biri olacak."

"Yazılımı üreticilere hiçbir maliyet gerektirmeden sunmayı hedefliyoruz"

Sevli, Türkiye'de ciddi hayvan varlığı olduğunu ancak bunlara ilişkin sağlıklı veri kaydının olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak çiftliklerde sağlıklı veri kaydını hedefliyoruz. Çiftlik İzleme Yönetim Sistemi aslında öğrenen bir sistem, veri analizlerini uzmanlardan öğrenerek kendisi de artık karar verecek boyuta geliyor. Bu anlamda üreticiye bir tür erken uyarı karar destek mekanizması sunuyor. Piyasadaki yazılımlar, temelde yüzde 10'luk bir verim artışı sağlıyor ancak biz kendi sistemimizle bu orandan daha fazla verim almayı hedefliyoruz. Biz bu dışa bağımlılığı azaltmak için üniversite olarak geliştirdiğimiz yazılımı, üreticilere hiçbir maliyet gerektirmeden sunmayı hedefliyoruz. Buna bağlı yerli donanım projelerimizi üretime geçirerek bu alanda dışa bağımlılığı sıfıra indirmek, üretimde ise verimliliğini artırmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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