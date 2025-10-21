Haberler

Öğrenciyi ısıran öğretmen kim, hangi okulda ısırdı?

Öğrenciyi ısıran öğretmen kim, hangi okulda ısırdı?
Güncelleme:
Edirne'de 3 yaşındaki öğrencisini ısırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen öğretmen tutuklandı. Peki, öğrenciyi ısıran öğretmen kim, hangi okulda ısırdı?

Edirne'de, 3 yaşındaki öğrencisinin kolunu ısırdığı iddia edilen öğretmen, serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı. İlk savunmasında, "Isırmadım öperken oldu" diyen öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öğrenciyi ısıran öğretmen kim, hangi okulda ısırdı?

ÖĞRENCİYİ ISIRAN ÖĞRETMEN KİM?

Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun ağladığını gören baba Y.K. çocuğuna neden ağladığını sordu. Okulda uyuduğu için öğretmeni tarafından kolunun ısırıldığını ve canının acıdığını söyleyen çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Öfkeli baba, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öğrenciyi ısıran öğretmen kim, hangi okulda ısırdı?

"ISIRMADIM, ÖPERKEN YAŞANDI

İfadesi alınan şüpheli öğretmen, "Isırma gibi kasıtlı bir eylemim olmadı. Çocuğu öperken yaşandı. Cildi hassas olduğu için kızarıklık yaşandı. Sevme anında yaşanan bir gelişme" diyerek savunma yaptı. Şüpheli öğretmen ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınan şüpheli öğretmen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli öğretmen, çıkarıldığı mahkemece 'beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osman DEMİR
