Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen 1 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı

Aksaray'da bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y, koridora çıkardığı öğrencisi T.K'ya tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ünlü, müdahale edip T.K'yı, Ali Rıza Y'nin elinden kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUK 10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Oğlunun uğradığı şiddet sonucu 10 gün iş göremez raporu verildiğini belirten baba Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y'ye gidip, ''T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk'' dedi.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Öğretmen Ali Rıza Y'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: ''14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.'

İşte öğretmenin öğrencisini darbettiği o anlar:

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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