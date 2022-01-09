Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası onandı - Haberler
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Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası onandı

Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası onandı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de erkek öğrencisi A.E.'yi darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni Mustafa B.'ye (61) verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

ANKARA (DHA) - KAYSERİ'de erkek öğrencisi A.E.'yi darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni Mustafa B.'ye (61) verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı. 5 yıl sonra sonuçlanan dava ile ilgili konuşan A.E.'nin babası Nazım E. "Yüce Türk adaletinin ve bağımsız yargının vermiş olduğu bu karardan dolayı mutluyuz" dedi.

Olay, 2017 yılında Büryan ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Mustafa B., 4'üncü sınıfta okuyan öğrencisi A.E.'yi, sınıfta yaramazlık yaptığı gerekçesiyle tokat atıp, kulağını çekerek darbetti. Aile, okula gitmek istemeyen ve uykusunda 'öğretmenim ne olur, vurma' dediği ileri sürülen A.E.'yi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü'ne götürdü. Burada tedavi gören A.E. için 23 Ekim 2017'de hazırlanan uzman raporunda "Öğretmenden fiziksel istismara bağlı uyum bozukluğu belirtileri var. Okula yalnız gidemiyor, ağlıyor, sinirli. Okulda öğretmen kendisini hala rahatsız ediyor. İlaç tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi.

MAHKEME 9 AY HAPİS CEZASI İSTEDİ

Ailenin şikayeti ile 2017'nin Kasım ayında öğretmen Mustafa B. hakkında Bünyan Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldı. Soruşturmanın tamamlanması ile Mustafa B. hakkında Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda sanık Mustafa B.'ye, pedagog ve psikolog raporları, tanık beyanları doğrultusunda 9 ay hapis cezası verildi. Bu sırada idari soruşturma kapsamında Sarıoğlan ilçesinde başka bir okula atanan öğretmen Mustafa B. ardından emekliye ayrıldı.

AİLE İTİRAZ ETTİ, İSTİNAF CEZAYI ARTIRDI

A.E.'nin ailesi karara itiraz ederek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Davayı inceleyen istinaf mahkemesi, sanık Mustafa B.'ye 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, öğretmenin daha önce de okulda bir hademeyi darbettiği gerekçesiyle cezada erteleme yapmadı. İtiraz sürecinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 5 yıl sonra Mustafa B.'ye verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onadı. Onay kararına iki taraf da itiraz etmedi.

'BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ'

Kararı değerlendiren A.E.'nin babası Nazım E. " Yüce Türk adaletinin ve bağımsız yargının vermiş olduğu bu karardan dolayı mutluyuz. Bundan sonraki süreçte tazminat davası açacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu olaydan dolayı benim oğlumun psikolojisi bozuldu. Oğlum da halen bu olayın etkileri sürüyor. Çocuğum olaydan önce Galatasaray'ın altyapısında oynuyordu. Çocuğum futboldan uzaklaştı. O nedenle verilen karar bizi memnun etti" diye konuştu.


Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası onandı

Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası onandı

Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası onandı

Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası onandı

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