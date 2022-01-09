Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası onandı

ANKARA (DHA) - KAYSERİ'de erkek öğrencisi A.E.'yi darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni Mustafa B.'ye (61) verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı. 5 yıl sonra sonuçlanan dava ile ilgili konuşan A.E.'nin babası Nazım E. "Yüce Türk adaletinin ve bağımsız yargının vermiş olduğu bu karardan dolayı mutluyuz" dedi.

Olay, 2017 yılında Büryan ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Mustafa B., 4'üncü sınıfta okuyan öğrencisi A.E.'yi, sınıfta yaramazlık yaptığı gerekçesiyle tokat atıp, kulağını çekerek darbetti. Aile, okula gitmek istemeyen ve uykusunda 'öğretmenim ne olur, vurma' dediği ileri sürülen A.E.'yi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü'ne götürdü. Burada tedavi gören A.E. için 23 Ekim 2017'de hazırlanan uzman raporunda "Öğretmenden fiziksel istismara bağlı uyum bozukluğu belirtileri var. Okula yalnız gidemiyor, ağlıyor, sinirli. Okulda öğretmen kendisini hala rahatsız ediyor. İlaç tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi.

Kararı değerlendiren A.E.'nin babası Nazım E. " Yüce Türk adaletinin ve bağımsız yargının vermiş olduğu bu karardan dolayı mutluyuz. Bundan sonraki süreçte tazminat davası açacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu olaydan dolayı benim oğlumun psikolojisi bozuldu. Oğlum da halen bu olayın etkileri sürüyor. Çocuğum olaydan önce Galatasaray'ın altyapısında oynuyordu. Çocuğum futboldan uzaklaştı. O nedenle verilen karar bizi memnun etti" diye konuştu.