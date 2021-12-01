Öğrencimiz Muay-Thai Dünya Şampiyonası'na Davet Edildi

Öğrencimiz Muay-Thai Dünya Şampiyonası'na Davet EdildiÜniversitemiz, Beden Eğitimi ve Yüksekokulu 2. Sınıf öğrencisi Ahsen Duran, Tayland'da yapılacak Büyükler U23 Dünya Muay-Thai Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. 4-12 Aralık 2021 tarihinde Tayland'ın Bangkok kentinde yapılacak olan Muay-Thai Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Ahsen Duran şu ifadelere yer verdi: "Gümüşhane Üniversitesi BESYO 2. Sınıf öğrencisiyim, Muay-Thai sporuyla memleketim Elazığ'da tanıştım. Spor hayatıma da Elazığ'da Kovancılar Hazar Spor Kulübü'nde devam ediyorum. Dünya Şampiyonası'na davet edilmekten dolayı kendi adıma çok mutlu olmakla beraber ülkemi uluslararası arenada temsil edecek olmanın gururunu yaşadım. Spor hayatım boyunca ailem ve hocalarım her zaman beni desteklediler ve yol gösterici oldular. İnşallah bu şampiyonada elde edeceğim başarılarla bana verdikleri desteklerin karşılığını vermeyi hedefliyorum". Beden Eğitimi ve Yüksekokulu Müdürümüz, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak öğrencimize katılacağı Muay-Thai Dünya Şampiyonası için ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil edeceğine olan inancını iletip başarı dileklerinde bulundular. Öğrencimizin Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek şunları söyledi: "Ahsen kızımızın Dünya Şampiyonası'na katılacağı haberini almaktan büyük mutluluk duydum. Özellikle kız öğrencilerimizin başarıları bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Ahsen'in yetişmesinde emeği geçen ailesine ve hocalarına teşekkürlerimi iletiyorum. Muay-Thai gibi zorlu bir spor dalında ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası arenada temsil edecek olan Ahsen kızımıza Dünya Şampiyonası'nda başarılar diliyorum".

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