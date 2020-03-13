Öğrenciler kaymayı Yıldız Dağı kayak merkezinde öğreniyor
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Gölova, Sivas, Güncel

Öğrenciler kaymayı Yıldız Dağı kayak merkezinde öğreniyor

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 'Kışlar Daha Güzel' projesi kapsamında öğrencilere kayak eğitimi veriliyor.

13.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:31
Öğrenciler kaymayı Yıldız Dağı kayak merkezinde öğreniyor

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 'Kışlar Daha Güzel' projesi kapsamında öğrencilere kayak eğitimi veriliyor.


Sivas Valiliğinin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında uygulanan 'Kışlar Daha Güzel' projesiyle ilçelerden gelen öğrenciler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak ve değerler eğitimi almaya devam ediyor. Bu yıl bin öğrencinin kayak eğitimi alacağı proje kapsamında Gölova ilçesinden kayak eğitimi için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne getirilen ve üç gün boyunca misafir edilen öğrenciler, gündüzleri kayak eğitimi alırken, akşamları ise 'Sözünde durmak, vatan sevgisi, tarihe saygı, çalışkanlık, yardım severlik, edep' gibi değerleri, görevli öğretmenlerinden öğreniyor. Şuana kadar 14 ilçeden toplam 700 öğrencinin tabi tutulduğu eğitimlere, Gemerek ve Doğanşar ilçelerinden gelecek öğrencilerle birlikte sezon sona erecek.


"Yıldızdağı kayak Merkezinin Temel Hedeflerinden Birisi Eğitim"


Sivas Vali Salih Ayhan, proje kapsamında Gölova'dan gelerek Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde profesyonel kayak eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti. Vali Ayhan, kayak antrenörlerinden, öğrencilerin durumu hakkında bilgi alarak öğrencilerle de sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, temel hedeflerinin Yıldız Dağında bu yıl tüm ilçeler dahil bin nitelikli kayakçı eğitim projelerinin olduğunu söyledi. Ayhan "Bugün de Gölova ilçemizin öğrencilerinin eğitimlerini yerinde görmek için geldik. Gölova 14. ilçemiz, inşallah 2 ilçemiz kaldı onlarla beraber sezonu kapatmış olacağız. Yıldız Dağı Kayak Merkezinin temel hedeflerinden birisi eğitim. Özellikle kayak kültürünü oluşturmak. Tabandan okullardan çocuklarımızı bu şekilde Yıldız Dağını sevimli, sempatik hale getirmek ve sosyal kültürel anlamda, sportif anlamda çocuklarımızı nitelikli hale getirmeyi sağlamak " dedi.


"Türkiye'ye Örnek Bir Proje"


Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi kapsamında çocukları sportif, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik anlamda her türlü ihtiyacı giderecek çalışmaları yoğun bir şekilde yaptıklarını belirten Vali Ayhan, "Yıldız Dağı, çocuklarımızla güzel, onlarla anlam buluyor. Bu dağın belki de en güzel meyveleri bu çocuklar. Büyüdükleri zaman bu çocuklar hakikaten Türkiye'nin en iyi kayakçıları olacaklar, ülkemizin bayrağını ulusal ve uluslararası müsabakalarda dalgalandıracaklar. Ayrıca Olimpik Kayakçı Eğitim Projemizle inşallah 2-3 yıl sonra adından söz ettirecek. Bu, Türkiye'ye örnek bir proje. Çocuklarımızı her alanda sporun bütün branşlarında yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetenekli öğrencileri tespit edip onları lisanslamaya çalışıyoruz " diye konuştu.


"Gündüz Kayak, Akşam Değerler Eğitimi"


Bu projenin sadece bir kayak eğitiminden öte bir anlamı olduğuna vurgu yapan Vali Ayhan, "Dağı bütün çocuklarımıza sevimli, nitelikli hale getirmekle birlikte ve eğitimde çok farklı bir bakış getirmekle beraber akşamları değerler eğitimi veriyoruz. 3 gün boyunca çocuklarımız burada ilçelerimizden geliyorlar, yatılı kalıyorlar, akşamları da değerler eğitimi alıyorlar. Vatan sevgisi, çalışkan olmak, sözünde durmak gibi birçok temel insani kavramlarımız kimliğimiz olan, kimliğimizin mayası olan kavramları burada içselleştiriyorlar ve eğitime de bir mana vermiş oluyoruz. Bu 3 günlük eğitim, onların temel eğitimi. İlerleyen aşamalarda bunun üstüne daha çok koyarak da hakikaten kayak sevgisini daha çok seveceklerine inanıyorum. İyi ki böyle tesislerimiz var, iyi ki çocuklarımız burada. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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