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Öğrenciler hem yarıştı hem de kahramanları anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Öğrenciler hem yarıştı hem de kahramanları anlattı Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 100. Yıl etkinlikleri kapsamında ortaokullar ve liselerarası güzel okuma yarışmalarında öğrenciler, hem kıyasıya yarıştı hem de Antep Savunması'nın kahramanlarını anlattı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Öğrenciler hem yarıştı hem de kahramanları anlattı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 100. Yıl etkinlikleri kapsamında ortaokullar ve liselerarası güzel okuma yarışmalarında öğrenciler, hem kıyasıya yarıştı hem de Antep Savunması'nın kahramanlarını anlattı.

Şahinbey Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen yarışmada ortaokul öğrencileri Gaziantep Savunmasının Destansı Şiirlerini Güzel Okuma Yarışmasında hünerlerini sergilerken, lise öğrencileri ise Şahinbey Ağıtını Güzel Okuma yarışmasında mücadele ettiler. Tiyatro gösterisi şeklinde yapılan yarışma ile ile öğrencilerin tarihle bağlarını güçlendirmek ve bilinci oluşturmak hedeflendi. Ayrıca öğrencilerin Kurtuluş Savaşı yıllarında Gaziantep savunmasındaki önemli karakterlerden biri olan ve asıl adı ile Mehmed Said'i olan Şahinbey'i tanımaları ve Gaziantep savunmasını en iyi şekilde idrak etmeleri sağlamak amacıyla yapılan yarışmalarda, öğrenciler sergiledikleri performansları ile profosyonel tiyatro oyuncularını ve koreografları aratmadı.

Marifetlerini kareografiler eşliğinde sergileyen öğrenciler, gösteri ve okudukları şiirler ile jüriyi, yarışmayı izleyen diğer öğrenci, öğretmen ve velileri de duygulandırdı.

Öğrenciler hem yarıştı hem de kahramanları anlattı

Öğrenciler hem yarıştı hem de kahramanları anlattı

Öğrenciler hem yarıştı hem de kahramanları anlattı

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