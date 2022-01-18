Öğrenciler, elleriyle yaptığı kuş yuvalarını ağaçlara yerleştirdi İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, elleriyle yaptıkları kuş yuvalarını Keçiören Belediyesi Kartaltepe Kent Ormanı'ndaki ağaçlara yerleştirdi.

KEÇİÖREN, ANKARA (İHA) - Öğrenciler, elleriyle yaptığı kuş yuvalarını ağaçlara yerleştirdi

ANKARA - İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, elleriyle yaptıkları kuş yuvalarını Keçiören Belediyesi Kartaltepe Kent Ormanı'ndaki ağaçlara yerleştirdi.

Keçiören Belediyesi ile Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, doğayı korumak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin katılımıyla 'Kuş Yuvaları Yerleştirme Etkinliği' düzenlendi. Kendi elleriyle kuş yuvası yapan öğrenciler, yuvaları ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı'nda bulunan ağaçlara tek tek astı. Gençlere eşlik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir de konuşma gerçekleştirdi.

"Keçiören bir park cenneti"

Ankara'da en çok kuşun Keçiören'de olduğunu, yeşil alan yapılınca doğanın dengesini kurduğunu dile getiren Altınok, "Keçiören bir park cenneti. Ankara'da en çok kuş da Keçiören'de. Ağaç dikerseniz, yeşil alanlar yaparsanız orada hemen doğa dengesini kuruyor. Kuş yoktu kuş sesi de yoktu. Çöplükten bir gül bahçesi yaptık. Şimdi cıvıl cıvıl kuş sesleri var. Sizlere yeni yerler yapıyoruz. Buz patenimizi, kaykay alanı, tenis kortu, lunapark açıyoruz. Bir de Bağlum'da 179 dönümlük park yaparak kentimize kazandıracağız. Bu hizmetleri yaptıkça kuş seslerini duyuyoruz" dedi. Altınok, gençleri çok sevdiklerini belirterek onlara birçok telkinlerde bulundu.

"Kuşlar üşüyor, ısınamıyor"

Etkinliğe katılan ilkokul öğrencilerinden Eymen Soyduru, yuvaları öğretmenlerin yardımlarıyla boyadıklarını açıklayarak, "Kuşlar kış aylarında üşüyorlar. Isınamıyorlar, yemek bulamıyorlar. O yüzden onların ısınmaları için yemek yemeleri için böyle kuş yuvalarını hazırladık. Bunları öğretmenlerimizin yardımlarıyla boyadık. Çok mutluyum" diye konuştu.

Öğrenciler hep beraber kuş yuvalarını bıraktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Altınok, kuş yuvalarının yapılmasına öncülük eden iki öğretmene de teşekkür belgesi takdim etti.