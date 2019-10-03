03.10.2019 13:36

Öğrenciler 'Çevre' dersini çöp toplayarak yaptı

Muğla'nın Ula ilçesindeki Sosyal Bilimler Lisesi'nden 400 öğrenci çevre duyarlılığını dikkat çekmek için okul ve Ula Göle çevresinde çevre temizliği yaptı

MUĞLA - Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Ula Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri proje kapsamında 'Çevre' dersini okul ve okula 10 dakika uzaklıktaki Ula Göleti çevresinde çöp toplayarak yaptı.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mürsel Özata ve danışman öğretmenlerin katıldığı çevre temizliği etkinliğine yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Çevre temizliği etkinliğinde önce okulun çevresindeki çöpler toplandı. Öğrenciler ardından Ula Göleti çevresinde temizlik yaptılar.

Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi'nden çevre temizliği konusunda geliştirilen proje kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, çevre temizliğinin sadece Ula Göleti ile sınırlı olmadığını, Akyaka, Gökçe ve Çınar plajlarında da aynı etkinliği düzenleyeceklerini söyledi. Akkaya, "Dolu dolu bir yaz sezonunu geride bıraktık. Yaz sezonu sonu olması nedeniyle mesire yerlerimizde ve plajlarımızda yaz sezonu sonu temizliğine başladık. Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi ve Ula Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği bu temizlik kampanyası Gökçe sahilinde, Akyaka sahilinde ve Çınar plajında devam edecek. Bu etkinliği gerçekleştiren ve katkısı bulunan Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mürsel Özata'ya teşekkür ederim" dedi.

Sosyal Bilimler Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Özlem Ağılönü, beden eğitimi derslerinde doğa yürüyüşleri düzenledikleri, sadece Ula Göleti değil, bütün bölgeyi dolaştıklarını söyledi. Ağılönü, "Doğa yürüyüşü esnasında öğrencilerimiz gezerken çevre konusunda bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini söylediler. Bu konuda biz de okul olarak bir proje gerçekleştirdik. Bu proje sadece çevreyi temizleme değil, çocukları spor yaptırma, obezite ile mücadele, doğa sevgisini ve doğa bilincini vermek. Bu etkinlikte bizlere yardımcı olan Ula Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA