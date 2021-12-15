Öğrenci Toplulukları Başkanlar ve Danışmanlar Temsilcisi Seçildi Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları Başkanlar Temsilcisi ve Danışmanlar Temsilcisi seçimleri, 14 Aralık 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Programa, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, öğrenci toplulukları danışmanları öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan öğrenci toplulukları tanıtımı için hazırlanan barkovizyon gösterimi ile devam eden programda açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, 2019 - 2020 akademik yılında 62 topluluğun kurulduğunu bunlardan 36'sının tekrar kurulduğunu ve yeni açılan 35 topluluk ile toplam 71 topluluğun faaliyet göstereceğini ifade etti.

Öğrenci topluluklarının dijital programla daha yenilikçi bir platformda değerlendirilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Aydın, öğrencilerin tüm etkinliklerinin ve yılsonu faaliyet raporlarına dijital portaldan daha kolay erişim sağlayacaklarını bu sayede zaman kaybetmeyeceklerine belirtti. Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu'na Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü'nün yürütme kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Aydın, 2021-2022 akademik yılında tüm topluluklara başarılar dilerken tüm yürütme kurulu üyelerine ve öğrenci toplulukları ofis çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Öğrenci Toplulukları faaliyetleri hakkında bilgi veren Öğrenci Toplulukları Şube Müdürü Selma Çoban, "Topluluk ofisi olarak iş ahlakı ve disiplinerliği anlayışı ile öğrenci topluluklarımızın olası sorunlarında, iletişimde sorun yaşamamalarına dikkat ederek, doğru yönlendirme ve sorunlarına çözüm üreterek yaklaşmayı görev edindik. Bizim amacımız topluluklarda görev alan her bir öğrencimizin gelecekte, kendilerine güvenen bir birey olması, kendinden emin olan ve aynı zamanda sorumlu birer vatandaş olup, başarılı ve bireysel hayatlarına katkı sağlamaktır. " dedi.

Öğrenci Toplulukları Başkanlar Temsilcisi adaylarının kendilerini tanıtmalarının ardından gerçekleşen seçimlerde, Öğrenci Toplulukları Başkanlar Temsilcisi Fransız Kültür ve Sanat Topluluğu Başkanı Büşra Ece Durmuş, Öğrenci Toplulukları Danışman Temsilcisi Felsefe Topluluğu Danışmanılar Temsilcisi Doç. Dr. Berfin Kart seçildi.

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