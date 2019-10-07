Öğrenci kulüpleri şenliği başladı

07.10.2019 15:30

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından 7-11 Ekim tarihleri arasında öğrenci kulüpleri şenliği düzenleniyor.



Şenlik kapsamında kulüpler, 7-8 Ekim tarihlerinde Yunus Emre Kampüsünde stantlar açarak, kulüp faaliyetlerini katılımcılarla paylaşıyor. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güler Günsoy, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık da Şenlik Alanı'na gelerek kulüplere destek oldu. Prof. Dr. Günsoy ve Prof. Dr. Koparal, bütün kulüp stantlarını tek tek gezerek öğrencilerden bilgi aldı. Öğrenciler, yapmış oldukları faaliyetler ve çalışmalarından bahsetti.



Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, şenliğin Sağlık Sokağı'nda da devam edeceğinin bilgisini verirken, Erasmus Günü Etkinliği ile sonlanacağını ifade etti. Bu etkinliklerle öğrencilerin yeni öğretim yılına motivasyonla başlamaları amacında olduklarını ifade eden Doç. Dr. Işık, yeni ve eski öğrencileri kaynaştırıp, kulüp kültürünü yaymak için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çekti.



Kampüste 'Halk Sağlığı Günleri'



9-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 'Halk Sağlığı Günleri' ile öğrenciler, sağlıkla ilgili farklı konularda bilgilendirilecek, aynı zamanda çeşitli taramalar yaptırabilecek. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği ile hayata geçirilen halk sağlığı günleri boyunca ağız ve diş sağlığı, akılcı ilaç kullanımı, bağımlılıkla mücadele gibi konularda bilgilendirmeler yapılacak. Genel sağlık taraması, kanser taraması için stantlar kurulacak, organ ve kan bağışı noktaları yer alacak.



Etkinlikte ayrıca Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Mediko Sosyal Merkezi, Engelli Öğrenci Birimi ve öğrenci kulüpleri de stantları yer alacak.



Farklı ülkelerden öğrenciler de şenlikte olacak



Şenliğin son gününde ise Uluslararası Öğrenci Kulüpleri, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Standı ile Anadolu Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerle bir araya gelecek. Tüm etkinlikler boyunca Radyo A tarafından müzik yayını gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA