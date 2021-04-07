KOCAELİ OĞLUNU KOCASININ ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANMADI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
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KOCAELİ OĞLUNU KOCASININ ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANMADI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde 2008 yılında cesedi bulunan oğlu Bülent Erdem'i öldürdüğü gerekçesiyle 11 yıl sonra tutuklanan Necmi Erdem yargılanırken, Hayriye Erdem eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, Benim eşim yapmaz öyle şey dedi.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde 2008 yılında cesedi bulunan oğlu Bülent Erdem'i öldürdüğü gerekçesiyle 11 yıl sonra tutuklanan Necmi Erdem yargılanırken, Hayriye Erdem eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, Benim eşim yapmaz öyle şey dedi.

Karamürsel ilçesi Tepeköy mevkiinde, 8 Aralık 2008 günü tabanca ile vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulan jandarma ekipleri inceleme başlattı. Cesedin sağır ve dilsiz olduğu anlaşılan Bülent Erdem (30) olduğu belirlenirken, o tarihte yürütülen soruşturmada katile ulaşılamadığı öğrenildi. 2019 yılında dosyayı tekrar inceleyen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bülent Erdem'i kiralık araç ile kaza yapması sebebiyle tartıştığı babası Necmi Erdem'in öldürdüğünü ortaya çıkardı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Necmi Erdem tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Necmi Erdem, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam edildi. Müşteki sıfatıyla ifade veren Ayhan Erdem, Babamdan şikayetçi değilim dedi. Hayriye Erdem ise, Eşimden şikayetçi değilim. Oğlum işitme engelliydi. Çok severdik ama çok yaramazdı. Ben eşimin öldürdüğünü bilmiyordum. Benim eşim yapmaz öyle şey diye konuştu.

'İSTEMEYEREK OLDU'

Necmi Erdem'in savunmasında, Ben böyle bir olay olsun istemezdim. İstemeyerek oldu. Bir kargaşa sırasında meydana geldi. Arabanın içinde tartıştık. Oğlum bana vurdu ama ben yaralanmadım. O arada silah patladı. Silahı o zaman denize atmıştım. Silahın kime ait olduğunu da bilmiyorum dedi.

Mahkeme heyeti, Necmi Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KOCAELİ OĞLUNU KOCASININ ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANMADI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
KOCAELİ OĞLUNU KOCASININ ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANMADI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
KOCAELİ OĞLUNU KOCASININ ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANMADI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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