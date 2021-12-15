Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı

ESKİŞEHİR'de, oğlunu 20 yaşındayken lenf kanserinden kaybettikten sonra eğitim almamasına rağmen resim yapmaya başlayan ilkokul mezunu Halime Gezek (45), çobanlık ettiği koyunların arasında resmettiklerinden ilk sergisini açtı. Resimle ve çocuklara yararlı işler yaparak evlat acısını hafifletmeye çalıştığını, serginin gelirini de SMA'lı Muzaffer Emin Kiraz'a (1,5) bağışlayacağını belirten Gezek, "Oğlum yaptığım resimlerde, yazdığım şiirlerde yaşasın istiyorum" dedi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Üçsaray Mahallesi'nde çobanlık yapan Halime ve Muharrem (47) Gezek çiftinin tek çocukları olan Battal Gazi Gezek, 2019 yılında lenf kanserine yakalandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay tedavi gören Battal Gazi hayatını kaybetti. Halime Gezek, oğlunun ölümünün ardından eğitim almamasına rağmen kendisini resme adadı. İlkokul mezunu olan Gezek, satın aldığı tuvalle merada otlattığı koyunların arasında 'anne- oğul' temalı tabloların yanı sıra köylü kadınlar ile manzara resimleri yaptı. Halime Gezek, 1,5 yılda 26 tablo hazırladı.

Halime Gezek, Odunpazarı Belediyesi'nin katkısıyla 26 resimden oluşan ilk sergisini açtı. Ahşap Eserler Müzesi'nde 'Yarına Umutla' ismiyle sergiyi açan Gezek, aralarında oğlunun da resimlerinin bulunduğu eserlerini satışa çıkardı. Gezek, hem oğlunun anısını yaşatmak hem de sergiden elde edilecek gelirle SMA'lı Muzaffer Emin Kiraz'a destek olmak istediğini söyledi.