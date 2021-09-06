oğlu, oltayla 1.6 metrelik balık yakaladı
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oğlu, oltayla 1.6 metrelik balık yakaladı

oğlu, oltayla 1.6 metrelik balık yakaladı
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

ANTALYA'da amatör balıkçılık yapan Bilal Aydın ile oğlu Ahmet Can Aydın, 1 metre 60 santimetre uzunluğunda, 51 kilo 300 gram ağırlığında kuzu balığı yakaladı.

ANTALYA'da amatör balıkçılık yapan Bilal Aydın ile oğlu Ahmet Can Aydın, 1 metre 60 santimetre uzunluğunda, 51 kilo 300 gram ağırlığında kuzu balığı yakaladı.

Kentte, 4 aydır amatör olarak balık avına çıkan Bilal Aydın, dün sabah erken saatlerde oğlu Ahmet Can ile birlikte 'Balık Deryası' adlı tekneleriyle ava çıktı. Antalya Körfezi'ndeki Sıçan Adası açıklarında teknedeki radarda, altlarında balık sürüsü olduğunu gören baba- oğul burada oltalarını attı. Oltada bir süre sonra ağırlık hisseden Bilal Aydın ile oğlu, yaklaşık 35 dakika sonunda balığı tekneye yaklaştırdı. Aydın, bir insan boyundaki balığı görünce "Canım benim" diye sevinç çığlıkları attı. Kuzu balığını tekneye çıkaran baba- oğlun mutluluğu, o sırada aynı yerde balık tutan bir başka balıkçı tarafından görüntülendi.Bu kadar büyük bir balık tutmayı beklemediklerini söyleyen Bilal Aydın, "Sabah oğlumla balığa çıktık. İlk önce bir canlı yem merasına gittik. Yolda 2 palamut aldık. Canlı yem olarak kullanmak için 50 metre derinliğe attım. Atar atmaz biri geldi. 20 dakika mücadele ettik ancak 10 metre kala kaçtı. Son yemimi attım, 5 dakika sonra başka bir balık geldi. 300 metre ipimiz vardı, baya götürdü. Biraz da şans oldu. 1 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 51 kilo 300 gram ağırlığında. Tekneye almamız yaklaşık 35 dakika sürdü ama başardık. Bu kadar büyüğünü hiç beklemiyorduk. Mutluyuz, rekorumuzu kırdık. Bu balığı 2-3 kilogramlık parçalara ayırıp eşimize, dostumuza dağıtacağız" dedi.


oğlu, oltayla 1.6 metrelik balık yakaladı
oğlu, oltayla 1.6 metrelik balık yakaladı
oğlu, oltayla 1.6 metrelik balık yakaladı
oğlu, oltayla 1.6 metrelik balık yakaladı
oğlu, oltayla 1.6 metrelik balık yakaladı
oğlu, oltayla 1.6 metrelik balık yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

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