Oğlu için başladı şimdi gece gündüz üretim yapıyor
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Oğlu için başladı şimdi gece gündüz üretim yapıyor

- Oğlu için başladı şimdi gece gündüz üretim yapıyor Oğlu gibi çölyak hastalarına pandemi sürecinde gece gündüz glütensiz pişmaniye üretiyor Afyonkarahisar'da oğlu gibi çölyak hastalarına glütensiz pişmaniye üretmeyi başaran pişmaniye ustası, Korona virüs (Covid-19) süreci boyunca gece...

23.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:59

- Oğlu için başladı şimdi gece gündüz üretim yapıyor

Oğlu gibi çölyak hastalarına pandemi sürecinde gece gündüz glütensiz pişmaniye üretiyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da oğlu gibi çölyak hastalarına glütensiz pişmaniye üretmeyi başaran pişmaniye ustası, Korona virüs (Covid-19) süreci boyunca gece gündüz demeden üretime devam ediyor.

Afyonkarahisar'da pişmaniye ustası Bülent Kılıçarslan, oğlunun çölyak hastası olmasının ardından oğlu ve oğlu gibi diğer hastalar için glütensiz pişmaniye üretmeye başladı. Türkiye'de ilk kez glütensiz pişmaniye üretmeyi başaran Kılıçarslan, şimdi patentini aldığı pişmaniye, met halvası ve çekme helvanın çeşitlerini artırarak Korona virüs (Covid-19) döneminde gece gündüz çalışarak çölyak hastalarının ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Oğlu için başladı, gece gündüz üretim yapıyor

Oğlu için üretmeye başladığı glütensiz pişmaniye üretimi çalışmalarının kapsamını genişlettiğini aktaran pişmaniye ustası Bülent Kılıçarslan, "Glütensiz pişmaniye ve met helvası yapımı için oğlumun çölyak hastası olmasından dolayı bu projeyi başlatmıştık. Şimdi de bunların kalıp makinesi ve çikolata makinesini alarak bu tür hastalarımız ile doğal ürün sevenlere ürünü yapmak için projelerimiz biraz daha genişlettik. Guletsiz olarak üç çeşit üretimimiz vardı. Şimdi çekme helvanın sadesini yaptık, çikolatalısını yaptık. Çikolatalı pişmaniye, sade saray helvası, çikolatalı saray helvası ve çikolatalı met helvasını yaparak çölyak hastalarımıza ürünlerimizi biraz daha genişleterek çeşidi arttırdık" dedi.

"Glütensiz ve doğal ürünler bağışıklığı güçlendiriyor"

Ürettiği doğal ve glütensiz ürünlerin bağışıklığı güçlendirdiğini de belirten Kılıçarslan, "Genleri oynanmış tahılların sıkıntılarına karşı glütensiz ürün olarak bol lif içerdiğinden dolayı sindirimi kolaylaştırır, bağışlık sistemini korur. DNA'sını koruduğu için mide, bağırsak ve meme kanserini önler. Ayrıca kalbi korur, damarların plaklanması önler. Tokluk hissi verir ve kötü yağları yakar. Kilo vermek isteyenler için de çok faydalıdır. Demir ve potasyum eksikliğini giderir. Ürünlerimizin un kalitesi o kadar yüksek ki; derde şifa veren kaliteli unlar kullanmaktayız. Genleri oynanmış ürünlere karşı çölyaklı ve doğal serenler için, sağlıklı bir yaşam için bu vazgeçilmez lezzeti halkımıza, Türkiye'mize ve kronik hastalığı olanlar için üretimimizi sürdüreceğiz inşallah" diye konuştu.

"Fenilketonüri hastalar için de çalışma yapıyoruz"

Ayrıca düşük proteinli besinler hastalığı olan fenilketonüri hastaları için de çalışma yaptığını kaydeden pişmaniye ustası Kılıçarslan, "Onlarda istekte bulundular bize. Düşük proteinli olarak bir met helvası üretimini başardık. Ayrıca saray helvasını da yüzde 95 oranında başardık. Bunlar için ek bir imalat hane, ek bir ekipmana ihtiyacımız var. İnşallah bunu devletimizin desteğiyle yapılacak daha çok ürün var" dedi.

"Pandemi sürecinde üretimi durdurmadık"

Pandemi süreci boyunca hastaların ihtiyacını karşılamak için üretimi durdurmadıklarını belirtken Kılıçarsal şu ifadelere yer verdi:

"Gelen talepleri mümkün olduğunca karşılamaya çalışıyoruz. İnsanlardaki kronik rahatsızlıklarından dolayı bu lezzeti tadanlar çölyak hastalarımızdan daha çok ürün almaya başladılar. Yurtdışından dahi ürünlerimizi görüp buraya gelip alan vatandaşlarımız var. Pandemi sürecinde hastalarımızın ihtiyacını karşılayabilmek için bu üretimi durdurmadık. Kısa kısada olsa onların ihtiyacı kadar sadece çölyak hastalarına üretim yaptık. Ama bu pandemi sürecinden dolayı bu bağışıklık sistemini güçlendirici değerli vitaminli unları kullandığımızı, her insanımızın sağlığı için şiddetle tavsiye ediyorum.

Oğlu için başladı şimdi gece gündüz üretim yapıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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