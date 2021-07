Ofisten plaja yaz günü triko!

Trikoların yaz aylarında popüler hale gelmesinde moda dünyasına yön veren tasarımcıların katkısı büyük. Zira Chanel'den Maison Margiela'ya, Simon Miller'dan Cult Gaia'ya birçok marka İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonlarında trikolara yer verdi.

Trikoların yaz aylarında popüler hale gelmesinde moda dünyasına yön veren tasarımcıların katkısı büyük. Zira Chanel'den Maison Margiela'ya, Simon Miller'dan Cult Gaia'ya birçok marka İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonlarında trikolara yer verdi. Özellikle Virginie Viard'ın kreatif direktörlüğündeki Chanel'in beyaz triko elbiseleri, romantik ama cezbedici

tavrıyla podyumda tüm dikkatleri üzerine topladı.

NEYLE, NASIL GİYMELİ?

Yıldız parça: Canlı renkte ya da desenli bir triko tercih ettiyseniz, kullandığınız diğer parçaları mümkün olduğunca minimal tutun. Örneğin, karışık renkteki bir triko pantolonu, beyaz bir tişörtle tamamlayarak trikonuzu yıldızlaştırın.

Karıştır, yakıştır: Triko bluzun altına pamuklu, penye bir şort ya da jogger tarzda bir pantolon tercih ederek farklı kumaşları bir arada kullanın. Böylece hem rahat hem de stil sahibi bir görünüm elde edebilirsiniz.

Crop trikolar: Son yıllarda popülerliğini gittikçe arttıran crop (kısa) bluzların triko versiyonları da çok popüler. Birçok farklı parçayla eşleştirebilirsiniz.

Takım halinde: Trikoları takım halinde giymek de oldukça stil sahibi bir görünüm sağlıyor. Özellikle şortlu ve etekli takımlar bu yaz çok gözde...

KURUTMA MAKİNESİNE ATMAYIN

Yaz sıcaklarında bunalmadan triko giymek ve doğru seçimler yapmak konusunda bilgi almak için yalnızca triko üzerine çalışan Knitss markasının kurucusu ve kreatif direktörü Duygu Boz ile buluştuk. Triko seçimi yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatan Boz "Aldığınız ürünün içeriğinde yer alması gereken materyaller keten, viskon, pamuk gibi içerikler olmalıdır. Bu materyaller yaz mevsiminin sıcak, bunaltıcı etkisini teninizde hissetmemenizi, sağlıklı, konforlu bir şıklık deneyimlemenizi sağlayacaktır" diyor. Ayrıca trikoların uzun ömürlü kullanılması konusunda da tüyolar veren Boz: "Makinelerin hassas, trikoya uygun programlarını tercih edin veya elde yıkayın. Kurutmaya atmayın, sererek kurutun. Temiz bir cilde giyilen trikonun, eğer lekesi yoksa giyildikten sonra havalandırılması yeterlidir. Hassas bir ürün gibi görülebilir ama konforu ve şıklığı trikoya olan bağlılığınızı güçlendirecektir."

HER TARZA UYGUN...

Sade ama dikkat çekici bir şıklık vaat ediyor. Beymen Collection, 849 lira

Bol paçalı pantolonlarla da, bikinilerin üzerine de giyebilirsiniz. İpekyol, 132 lira

Bluz ve etek takımın canlı rengi ilgi çekiyor. Knitss, Bluz 650 lira

Natürel tonlardaki rahat şortlar çok popüler. Nocturne, 209 lira

İster crop bluzlar, ister keten gömleklerle eşleştirin. Mango, 179.99 lira

Denim şortlarla tamamlayarak tatilde kullanın. Oxxo, 89.95 lira

Yüksek belli mom jean ve parmak arası terliklerle tamamlayın. Trendyolmilla, 28 lira

Mayo ve bikinilerin üzerine giyip çıkmak için harika bir alternatif. Vakkorama, 247.50 lira

Şapkalarda da örme ve triko seçenekler karşımıza çıkıyor. Zara, 199.95 lira

KISA KISA

Satın alınan kıyafetler fidana dönüşüyor

Boyner geçen hafta gerçekleştirdiği basın lansmanıyla 'Boyner Live Well' isimli yeni kategorisini duyurdu. İyi yaşama dair farkındalık yaratmayı amaçlayan marka, yoga taytlarından hayvanlar üzerinde test edilmeyen makyaj malzemelerine, tamamen doğal kozmetiklerden sürdürülebilir giyim parçalarına ve hatta sağlıklı atıştırmalıklara kadar birçok farklı kategoriyi aynı çatı altında toplayarak iyiliği çoğaltmayı hedefliyor. Ayrıca satılan her 'live well' etiketli ürün için #ecoDrone aracılığıyla ağaçlandırması zor alanlara tohum topu atılıyor. Boyner'den bu hafta bir haber daha geldi. Marka Bodrum Express projesiyle verilen her siparişi 3 saatte kapıya ulaştırarak, internetten alışveriş sürecini alıştığımızdan daha hızlı hale getirdi.

