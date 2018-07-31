Odunpazarı Modern Ve Çağdaş Bir Kent Oldu

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, Belçika'da yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Odunpazarı Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Emin Kır, Odunpazarı ilçesi Kazım Kurt sayesinde daha modern ve çağdaş bir kent haline geldiğini ifade etti. Özellikle Odunpazarı Belediyesi'nin kültürel anlamda büyük başarılar elde ettiğini de söyleyen Başkan Emin Kır, meslektaşı Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır'ın Belçika'da çok başarılı işler yaptığını belirterek kendisini tebrik etti. Emin Kır'ın Belçika'da seçilen ilk Türk Belediye Başkanı ünvanını taşıdığını ifade eden Başkan Kurt, Başkan Emin Kır'a çalışmalarında başarılar diledi.