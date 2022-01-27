Odunpazarı Modern Müze, '100 yılın en iyi 25 müze binası' listesinde

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma'ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Odunpazarı Modern Müze (OMM), ARTNews'in yayımladığı '100 yılın en iyi 25 müze binası' listesinde 21'inci sırada yer aldı. OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, "Bu bizim için çok büyük bir gurur çünkü dünyadan çok önemli müzeler bu listede yer alıyor" dedi.

Eskişehir'de, 2019 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgede, koleksiyoner Erol Tabanca tarafından yaptırılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı Odunpazarı Modern Müze (OMM) ile önemli başarıya daha imza atıldı. Tarihi evlerin yer aldığı bölgede beton yerine ahşap tasarımı merkezine alan müze, dünyanın önde gelen saygın sanat yayınlarından ARTNews'in yayımladığı '100 yılın en iyi 25 müze binası' listesinde Fransa, Amerika, İngiltere, Japonya gibi birçok ülkeden müzelerin bulunduğu sıralamada 21'inci olarak yer aldı.